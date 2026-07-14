مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الثلاثاء، 2.2 مليار درهم تمت عبر 904 صفقات. وشهدت الدائرة تسجيل 641 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 25 مبايعة لمبانٍ 25 مبايعة لأراضٍ، و591 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 705 ملايين درهم تمت عبر 214 معاملة، منها 64 رهناً لأراضٍ، و128 رهناً لوحدات سكنية، و22 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 49 هبة بقيمة 180 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة الممزر رهناً لقطعة أرض تجارية بقيمة 150 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخارطة في منطقة جميرا الثانية بقيمة 42 مليون درهم.