3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الثلاثاء، 3 مليارات درهم تمت عبر 1184 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 928 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 49 مبايعة لمبانٍ و50 مبايعة لأراضٍ، و829 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1 مليار درهم تمت عبر 220 معاملة، منها 61 رهناً لأراض، و123 رهناً لوحدات سكنية، و36 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 36 هبة بقيمة 72 مليون درهم. ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت ند الحمر رهناً لقطعة أرض تجارية بقيمة 325 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية على الخارطة في منطقة الخليج التجاري ضمن مشروع «لومينا ألتا من أمنيات» بقيمة 28 مليون درهم.