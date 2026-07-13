«اقتصادية رأس الخيمة» تحصد جائزة أفضل حملة إعلامية لدعم المشاريع التجارية

حققت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إنجازاً دولياً جديداً بفوزها بجائزة أفضل حملة إعلامية لدعم المشاريع التجارية ضمن جوائز GovMedia دول آسيا، في تقدير يعكس تميز الدائرة على توظيف الاتصال الحكومي والإعلام الاستراتيجي لدعم قطاع الأعمال، وتعزيز حضور المشاريع التجارية، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في إمارة رأس الخيمة.

وجاء هذا الإنجاز تتويجاً للحملة الإعلامية الشاملة التي نفذتها الدائرة ضمن مبادرة دعم الأعمال التجارية، والتي تضمنت منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات الإعلامية والتوعوية الهادفة إلى تمكين رواد الأعمال، وتسليط الضوء على قصص النجاح المشاريع الوطنية، وتوفير منصات رقمية للتسويق وإبراز أفضل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في رأس الخيمة، بما أسهم في تعزيز تنافسية المشاريع التجارية ورفع مستوى الوعي بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الدائرة لدعم مجتمع الأعمال.

واعتمدت الحملة على استراتيجية اتصال متكاملة شملت مختلف المنصات الرقمية ووسائل الإعلام والفعاليات الميدانية، من خلال إنتاج محتوى إعلامي متخصص، وتنفيذ برامج نوعية مثل مبادرة راك شباب لتغطية مشاريع الشباب الناجحة، وراك زوم لتغطية الصناعات الرائدة، وبرنامج الاقتصادية لايف لتسليط الضوء على قصص نجاح المشاريع، ومبادرة دكاكين للإبراز الأسواق الشعبية، ومبادرة بصمة تجارية لتغطية المشاريع العريقة التي يزيد عمرها على 40 عاماً، ومبادرة بصمات وطنية ناجحة، إضافة إلى مبادرة لقاء مع مستثمر ناجح، وغيرها من المبادرات التي عززت وصول الرسائل الإعلامية إلى مختلف فئات المجتمع، وأسهمت في دعم المشاريع التجارية بمختلف مراحلها.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن الفوز بجائزة أفضل حملة إعلامية لدعم المشاريع التجارية ضمن جوائز GovMedia يُعد إنجازاً دولياً جديداً يعكس نجاح استراتيجية الدائرة في توظيف الإعلام والاتصال الحكومي كأداة فاعلة لدعم التنمية الاقتصادية وتمكين رواد الأعمال، مؤكداً أن الحملات الإعلامية لم تعد تقتصر على نقل الرسائل.

بل أصبحت شريكاً رئيسياً في تحفيز الاستثمار، وتعزيز الوعي، وبناء بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة. وأضاف: يأتي التتويج ثمرة رؤية متكاملة تبنتها الدائرة لتطوير منظومة الاتصال المؤسسي، وإطلاق مبادرات إعلامية نوعية تستهدف دعم المشاريع التجارية في مختلف مراحلها، وتسليط الضوء على قصص النجاح الوطنية، وربط أصحاب المشاريع بالفرص المتاحة والشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع الخاص ودعم الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن الجائزة تمثل تقديراً دولياً للجهود التي بذلتها فرق العمل في تصميم وتنفيذ حملات إعلامية مبتكرة، اعتمدت على المحتوى الإبداعي، والمنصات الرقمية، والتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، مؤكداً أن الدائرة ستواصل الاستثمار في تطوير أدوات الاتصال الحكومي وتبني أفضل الممارسات العالمية بما يعزز مكانة إمارة رأس الخيمة وجهة رائدة للأعمال والاستثمار وريادة الأعمال.

وأكد النقبي، أن هذا الإنجاز يمثل حافزاً لمواصلة إطلاق مبادرات إعلامية مبتكرة تدعم المشاريع التجارية، وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وتواكب مستهدفات رؤية رأس الخيمة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والاستدامة.