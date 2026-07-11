الإمارات تصل بإنتاجها النفطي لذروة تاريخية

سجلت الإمارات أعلى مستوى لإنتاج النفط في تاريخها خلال يونيو الماضي، بعدما بلغ متوسط الإنتاج 4.1 ملايين برميل يومياً، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، في خطوة تعزز استقلاليتها في سياسة الإنتاج بعد مغادرتها تحالف «أوبك+».

وأوضحت الوكالة أن الإنتاج الإماراتي تجاوز بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 4 ملايين برميل يومياً والمسجل 2020.

كما يأتي هذا الارتفاع بعد خروج الإمارات من التحالف في نهاية أبريل الماضي، ما منحها حرية أكبر في تحديد مستويات الإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات كانت الأكثر جرأة بين دول الخليج العربي في التعامل مع اضطرابات سوق النفط الناجمة عن الحرب في المنطقة، إذ اعتمدت على أسطولها البحري الكبير لنقل الخام، كما استأجرت ناقلات إضافية.

وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن معظم الزيادة في الإنتاج والصادرات الإماراتية تحققت قبل سلسلة الهجمات التي استهدفت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يعكس سرعة تعافي تدفقات النفط الإماراتية بعد انتهاء قيود «أوبك+».