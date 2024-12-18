بنوك دبي ترفع أصولها بقيمة 141 مليار درهم إضافية منذ بداية العام

أضافت بنوك دبي 141 مليار درهم إلى قاعدة أصولها المملوكة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2024 ليتجاوز رصيدها التراكمي 1.943 تريليون درهم بنمو 7.2% مقارنة برصيدها نهاية العام الماضي.

وأوضحت مؤشرات صادرة عن المصرف المركزي اليوم بأن استثمارات بنوك الإمارة قد وصلت 279 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

فيما رفعت حصتها من الودائع لتصل إلى 1.246 تريليون درهم نهاية سبتمبر الماضي ووصل الائتمان الممنوح منها إلى رصيد تراكمي 960.3مليار درهم.

على صعيد أخر أوضحت البيانات بأن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة حيث بلغت 2.108 تريليون فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 374 مليار درهم بينما وصلت الودائع 1.271 تريليون درهم.

ووصل رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى إلى 350 مليار درهم واستقر رصيد الودائع عند 226 مليار درهم وارتفع رصيد الائتمان إلى 186مليار درهم في الوقت الذي بلغت الاستثمارات 60.9 مليار درهم في نهاية سبتمبر من العام الجاري