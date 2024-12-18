14.3 تريليون درهم إجمالي التحويلات المالية بالإمارات في 9 اشهر

بلغت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 14.337 تريليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2024 .

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن التحويلات مابين البنوك استمرت بتحقيق الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة63% وبإجمالي تجاوز 9 تريليونات درهم .

في المقابل إختصت تحويلات الأفراد بحصة37% وبإجمالي تجاوز بدوره 5.3تريليون درهم .

على صعيد أخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 16.7 مليون شيك خلال الأشهر السبعة بقيمة إجمالية بلغت 979.8 مليار درهم.