15.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الأسبوع 15.6 مليار درهم نتجت عن 3951 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2738 مبايعة بقيمة 8.7 مليارات درهم، و1009 صفقات رهون عقارية بقيمة 5.7 مليارات درهم، كما سُجل 204 معاملات هبة بقيمة 1.1 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 227 مبايعة لأراضٍ، و2368 مبايعة لوحدات سكنية و143 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على 310 رهون لأراضٍ، و609 رهون لوحدات سكنية، و90 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 5.6 مليارات درهم نتجت عن 891 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 3.1 مليارات درهم نتجت عن 1847 صفقة.

وحلت منطقة «سيتي أوف آرايبا» في المركز الأول من حيث قيمة المبيعات بـ1.3 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطار بـ630 مليون درهم، وثالثاً منطقة الفرجان بـ387 مليون درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا بـ362 مليون درهم، وخامساً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ351 مليون درهم.

أبرز الصفقات

شهد السوق صفقة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 921 مليون درهم، كما رهنت أرض أخرى سكنية في منطقة «سيتي أوف آربيا» بقيمة 780 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية جاهزة ضمن مشروع «سيليكون ستار 2» بقيمة 100 مليون درهم، وكذلك بيعت شقة سكنية على الخارطة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 75 مليون درهم.