جواز السفر الإماراتي الأقوى عالمياً للعام الرابع على التوالي

دبي – مصطفى درويش

تصدرت الإمارات، للعام الرابع على التوالي، مؤشر أقوى جوازات السفر على مستوى العالم، حيث جاءت الإمارات على رأس القائمة بإجمالي 180 درجة، ما يسمح لمواطنيها بالوصول إلى أكثر من 90% من دول العالم، بحسب «باسبورد اندكس».



ومن بين 198 دولة في العام تصدر تأشيرات، يمكن للمواطن الإماراتي دخول 133 دولة بدون تأشيرة، والحصول على التأشيرة في مطارات 47 دولة أخرى بمجرد الوصول، والحصول على تأشيرة مسبقة لـ 18 دولة فقط.

وتقدمت إسبانيا على ألمانيا وجاءت في المرتبة الثانية بفارق ضئيل بـ 179درجة تنقل. رغم ذلك، ظلت أقل من الإمارات حيث يحصل المواطنون الإسبان على تأشيرات عند الوصول إلى 45 دولة ويحتاجون إلى تأشيرات مسبقة لزيارة 19 دولة، رغم أنهم يستطيعون السفر إلى 134 دولة بدون تأشيرة.

واستمرت الدول الأوروبية في الهيمنة على المؤشر، حيث جاءت المراكز الـ18 الأولى لدول أوروبية. وتقدمت فنلندا على فرنسا وإيطاليا لتحتل المركز الثالث. كما سجلت فرنسا 178 نقطة لتستمر في إصدار أقوى جواز سفر في مجموعة العشرين.



كانت كوسوفو الدولة الصاعدة البارزة هذا العام، حيث حصلت على 35 نقطة مثيرة للإعجاب في درجة تنقلها. وكان هذا يرجع بشكل أساسي إلى انضمامها إلى منطقة شنغن في بداية العام.

تواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الانزلاق إلى أسفل الترتيب. وتراجعت المملكة المتحدة، التي كانت بين العشرة الأوائل عام 2017، وخسرت 10 مراكز لتصل إلى المرتبة الـ 32.

انزلق جواز السفر الأمريكي إلى المركز 38 في المؤشر في 2024 من المركز 27 العام الماضي، ليصبح حاليا أضعف جواز سفر في مجموعة دول مجموعة السبع. وفي المقابل احتل جواز السفر الصيني المرتبة 110 في المؤشر.

من بين دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، جاءت قطر في المرتبة 95 (76 بدون تأشيرة، 44 تأشيرة عند الوصول و78 مطلوبة تأشيرة)، تليها الكويت في المرتبة 96 (62/50/86). وجاءت السعودية في المرتبة 100 (57/46/95).