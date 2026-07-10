"عالم مدهش" بحلة جديدة..وتجربة عائلية متكاملة

مساحات أوسع.. ألعاب إلكترونية وتجارب تفاعلية جديدة.. و"بيبي شارك" يلتقي مدهش ودانة لأول مرة في دبي

يعود "عالم مدهش" هذا الصيف بحلة جديدة تحمل مفاجآت غير مسبوقة، واضعاً الأسرة في قلب جميع تفاصيله، من تصميم المساحات والألعاب والفعاليات، إلى الخدمات والتجارب الترفيهية، في انسجام مع "عام الأسرة" في دولة الإمارات، الذي يركز على تعزيز الترابط العائلي وصناعة تجارب مشتركة تجمع مختلف أفراد الأسرة تحت سقف واحد.

ومنذ انطلاق فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، يشهد "عالم مدهش" إقبالاً كثيفاً من العائلات، في مؤشر مبكر على موسم استثنائي يتوقع له المنظمون أن يسجل أرقاماً قياسية جديدة، مدعوماً بدخول مجاني، ومساحات أكبر، وتجارب ترفيهية مبتكرة تناسب جميع الأعمار.

نقلة نوعية

وأكدت سهيلة غباش، نائب الرئيس للفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تصريح خاص لـ"البيان"، أن نسخة هذا العام تمثل نقلة نوعية في مسيرة "عالم مدهش"، مشيرة إلى أن الحدث عاد هذا الموسم بحلة متجددة تحمل العديد من المفاجآت التي صممت خصيصاً لإثراء تجربة العائلات.

وقالت: "حرصنا هذا العام على تقديم تجربة مختلفة كلياً، سواء من حيث تنوع الفعاليات أو تصميم المساحات أو إضافة ألعاب وتجارب جديدة، بما يجعل عالم مدهش الوجهة الأولى للعائلات خلال الصيف.

وأضافت: " أولينا اهتماماً كبيراً بالألعاب الإلكترونية الحديثة التي تحظى بإقبال واسع من الأطفال واليافعين، إلى جانب الألعاب التفاعلية التي تجمع أفراد الأسرة في تجربة واحدة."

مفاجآت

وأوضحت غباش أن شخصية مدهش وشقيقته دانة تحظيان هذا الموسم بحضور أكبر من أي وقت مضى، من خلال عروض يومية وأنشطة تفاعلية ولقاءات مباشرة مع الأطفال، إلى جانب العرض العالمي "بيبي شارك" الذي يعد من أبرز مفاجآت الموسم، ويجمع للمرة الأولى بين الشخصية العالمية الشهيرة وشخصيتي مدهش ودانة في عروض مسرحية وترفيهية تفاعلية.

وأشارت إلى أن المنظمين قاموا هذا العام بتوسعة المساحات الداخلية لاستيعاب الإقبال المتزايد، وتوفير تجربة أكثر راحة للعائلات، مع إعادة توزيع مناطق الألعاب والأنشطة بما يضمن سهولة الحركة، وإتاحة الفرصة للأطفال والآباء للاستمتاع بجميع الفعاليات.

وأوضحت أن جميع تفاصيل الحدث هذا العام روعي فيها مفهوم الوجهة العائلية المتكاملة، انسجاماً مع إعلان 2026 عاماً للأسرة، حيث جرى تصميم الألعاب والمناطق الترفيهية والخدمات لتناسب مختلف الفئات العمرية، بما يتيح للأجداد والآباء والأبناء قضاء يوم كامل مليء بالأنشطة المشتركة وصناعة ذكريات عائلية مميزة.

تجارب ترفيهية

وأكدت نائب الرئيس للفعاليات والمهرجانات، أن المؤشرات الأولية تعكس إقبالاً كبيراً منذ الأيام الأولى لانطلاق الحدث، متوقعة أن يتجاوز عدد الزوار ضعف أعداد الأعوام الماضية، التي تخطت 200 ألف زائر، بفضل التنوع الكبير في الفعاليات، والتوسع في المساحات، وإضافة تجارب ترفيهية جديدة تستهدف جميع أفراد الأسرة.

هذا ويستمر "عالم مدهش" حتى 23 أغسطس في قاعات الشيخ سعيد (1 و2 و3) بمركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم دي إكس بي لايف، الذراع المتخصص في تنظيم وإدارة الفعاليات بمركز دبي التجاري العالمي، وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي.

ويضم الحدث هذا العام أكثر من 103 ألعاب موزعة على 9 مناطق ترفيهية، إلى جانب أكثر من 25 عرضاً حياً أسبوعياً وورش عمل تفاعلية، فضلاً عن مجموعة واسعة من المناطق المجانية والمدفوعة التي تلبي اهتمامات مختلف الأعمار.

ومن أبرز مفاجآت الموسم التعاون الأول من نوعه بين "بيبي شارك" و"مدهش" و"دانة"، في تجربة تفاعلية تجمع بين العروض المسرحية، والقصص المشوقة، وتحديات الرقص، والأغاني المحببة للأطفال، مع رحلة تستعرض أبرز معالم دبي، بما يعزز مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة للسياحة العائلية.

ألعاب الكترونية

كما يضم الحدث هذا العام مناطق مستحدثة للألعاب الإلكترونية، وعروضاً تفاعلية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى باقة متنوعة من العروض العلمية والمغامرات والروبوتات والعروض المسرحية، إلى جانب منطقة طعام تضم 19 مطعماً ومقهى تقدم خيارات متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة.

وبفضل الدخول المجاني، ونظام الدفع الذكي "تاب كارد"، والمواقف المجانية، والخدمات المصممة لتوفير أعلى مستويات الراحة، يواصل "عالم مدهش" ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الوجهات الصيفية التي تجمع الترفيه والتعليم والتفاعل العائلي في تجربة متكاملة تناسب جميع أفراد الأسرة.