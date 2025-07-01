زيادة طفيفة في أسعار الوقود خلال يوليو

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة طفيفة على أسعار البنزين والديزل خلال يوليو 2025، بمقدار يتراوح بين 11 و12 فلساً في البنزين، بينما ارتفع الديزل بمقدار 18 فلساً لكل لتر، مقارنة بأسعار يونيو 2025.

وأعلنت شركات توزيع الوقود، الأسعار الجديدة، على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %.

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 12 فلساً، من 2.58 درهم في يونيو، إلى 2.70 درهم في يوليو، كما صعد لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 11 فلساً، من 2.47 درهم في يونيو، إلى 2.58 درهم في يوليو، كذلك ارتفع سعر لتر بنزين إي بلس «91» بمقدار 12 فلساً، من 2.39 درهم في يونيو، إلى 2.51 درهم في يوليو، وارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 18 فلساً لكل لتر، من 2.45 درهم في يونيو، إلى 2.63 درهم في يوليو.