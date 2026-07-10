دبي وأبوظبي ضمن أفضل 5 وجهات سياحية بالمنطقة

احتلت أبوظبي ودبي المركزين الثالث والرابع على التوالي ضمن قائمة الوجهات السياحية الأكثر تفضيلاً لدى المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026، وفق تصنيف مجلة «ترافيل آند ليجر» ضمن جوائزها السنوية لأفضل الوجهات العالمية.

وحصلت أبوظبي على 87.92 نقطة في تقييم قراء المجلة، متقدمة بفارق طفيف على دبي التي سجلت 87.74 نقطة، وذلك استناداً إلى تجارب وآراء المسافرين حول أبرز الوجهات السياحية العالمية.

ويعكس التصنيف، الذي يستند إلى استطلاع موسع شارك فيه أكثر من 207 آلاف قارئ قدموا أكثر من 661 ألف تقييم، مستوى رضا الزوار عن أكثر من 10 آلاف وجهة ومنشأة سياحية شملت المدن والفنادق والمنتجعات والجزر وشركات الطيران والسفن السياحية ومراكز العافية حول العالم.

وأكدت «ترافيل آند ليجر» أن جوائزها، التي تنظم للعام الحادي والثلاثين، تمثل مؤشراً على الوجهات والتجارب التي تحظى بأعلى مستويات التقدير من المسافرين، مشيرة إلى أن المدن المتقدمة في التصنيف تتميز بتنوع التجارب السياحية، وجودة مرافق الضيافة، وتطور الخدمات، وتميز عروض الطعام والترفيه.

من جهة أخرى حلت دبي في المركز السابع عالمياً في تصنيف «ويليام راسل» لأكثر 10 مدن ترحيباً بالوافدين الجدد، والذي يقيم المدن الكبرى حسب سهولة استقرارهم وشعورهم بالانتماء إلى هذه الحواضر العالمية.

وحصلت الإمارة على 7.61 نقاط من أصل 10، متفوقة على وارسو وسيؤول وهونج كونج، لكنها جاءت خلف زيورخ وسنغافورة وطوكيو وكوبنهاغن وميونيخ وبراغ.

ويعزز وجود دبي ضمن المراكز العشرة الأولى في تصنيف «ويليام راسل» مكانتها كوجهة عالمية للمهنيين والمغتربين، وهي المكانة التي تدعمها نسبة المقيمين الأجانب المرتفعة فيها، إلى جانب سياسات التأشيرات وبيئة الأعمال التي تتبناها منذ سنوات لاستقطاب الكفاءات والاستثمارات الدولية.

وقيّمت الدراسة أكثر الدول والمدن ترحيباً بالمغتربين في عام 2026 استناداً إلى ستة معايير هي: تجارب المغتربين الفعلية، وحجم السكان المهاجرين، ومعدلات توظيف المولودين في الخارج، والمواقف المحلية تجاه المهاجرين، ومستويات الأمان، ومدى الانفتاح في سياسات التأشيرات.