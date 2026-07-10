«كوفسترو» تدرس إنشاء مصنع كيماويات في الرويس

تدرس شركة كوفسترو الألمانية المتخصصة في الصناعات الكيماوية إنشاء مصنع جديد لإنتاج مادة ثنائي أيزوسيانات الميثيل (MDI) في مدينة الرويس الصناعية، بالتعاون مع شركتي تعزيز وفيرتيجلوب، ضمن خططها العالمية لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتعزيز حضورها في الأسواق ذات النمو المرتفع.

وتأتي الخطوة بالتوازي مع مشروع آخر تعتزم الشركة تنفيذه في مدينة شنغهاي الصينية، حيث تخطط لإنشاء وحدة إنتاج عالمية المستوى بطاقة تصل إلى 660 ألف طن متري سنوياً. كما تدرس كوفسترو إنشاء مصنع مماثل في الإمارات بالحجم نفسه، في إطار توقعاتها بارتفاع الطلب طويل الأجل على مادة MDI، خصوصاً في آسيا والشرق الأوسط.

وتستخدم مادة MDI على نطاق واسع في إنتاج رغوة البولي يوريثان الصلبة، التي تدخل في تطبيقات متعددة تشمل عزل المباني، والأجهزة المنزلية، والمعدات الرياضية، ما يجعلها من المواد الأساسية في قطاعات الصناعة والبناء والطاقة.