«مفاجآت الصيف».. موسم اقتصادي يعزز جاذبية دبي للتسوق والسياحة

عبدالله العامري: الحملات الترويجية والسحوبات الكبرى تدعم حركة التسوق وقطاع التجزئة

أحمد الزرعوني: مراكز التسوق تحولت إلى وجهات متكاملة تجمع التسوق والترفيه ومتابعة المباريات

كارم علي: العروض توفر فرصة لاقتناء أحدث الأجهزة والإلكترونيات بأسعار تنافسية

فريدة محمد: خصومات تصل إلى 90% تجعل صيف دبي الموسم الأفضل للتسوق

شيرين عادل: تنوع الفعاليات العائلية والرياضية يمنح تجربة استثنائية

تواصل مفاجآت صيف دبي ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المواسم الاقتصادية والترفيهية في الإمارة، بعدما تحولت من فعالية موسمية إلى محرك رئيس لتنشيط قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة، عبر منظومة متكاملة تجمع بين التخفيضات الكبرى، والعروض الترويجية، والفعاليات الفنية والترفيهية، والسحوبات والجوائز القيمة.

ويشهد الموسم الحالي إقبالاً متزايداً من السكان والزوار، مع ارتفاع الحركة في مراكز التسوق واستفادة المستهلكين من عروض استثنائية تشمل مختلف القطاعات، بدءاً من الأزياء والإلكترونيات وصولاً إلى المطاعم والترفيه، وتسهم الفعاليات المتنوعة في تعزيز جاذبية دبي وجهة صيفية متكاملة تجمع بين التسوق والتجارب العائلية.

برنامج حافل يمنح العائلات والزوار خيارات واسعة

كما انعكست فعاليات الموسم على القطاع السياحي، مع تنامي أعداد الزوار وارتفاع الطلب على الفنادق والمنشآت الفندقية، مدفوعة ببرنامج حافل يلبي مختلف الاهتمامات، ويمنح العائلات والزوار خيارات واسعة تجمع بين الترفيه والتسوق والاستفادة من الخصومات الكبرى.

وأكد زوار الموسم أن تنوع الفعاليات وقوة العروض الترويجية جعلت من مفاجآت صيف دبي فرصة سنوية للاستمتاع بتجارب مختلفة، واقتناء المنتجات بأسعار تنافسية، في وقت تؤكد فيه الجهات المنظمة أن الحملات التسويقية والسحوبات الكبرى أسهمت في دعم حركة الأسواق وتعزيز النشاط الاقتصادي خلال فترة الصيف.

حملات ترويجية

وقال عبدالله العامري، نائب الرئيس المساعد للسحوبات والعروض الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: إن الموسم يشهد نمواً ملحوظاً في الحركة السياحية والتجارية، موضحاً أن المؤشرات الميدانية تعكس زيادة واضحة في أعداد المتسوقين والزوار، وهو ما يظهر من الإقبال الكبير على مراكز التسوق التي توفر إحصاءات يومية عن أعداد مرتاديها.

مفاجآت صيف دبي محرك رئيس لتنشيط قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة

وأضاف أن الحملات الترويجية والسحوبات والجوائز الكبرى أسهمت في تحفيز المستهلكين على التسوق، لافتاً إلى أن شريحة واسعة من المتسوقين أصبحت تفضل تأجيل مشترياتها إلى مواسم التخفيضات للاستفادة من العروض وفرص الفوز بالجوائز، بما يدعم أداء قطاع التجزئة ويعزز النشاط الاقتصادي في الإمارة.

يقول المواطن الإماراتي أحمد الزرعوني الذي يشارك في الفعاليات: إن مفاجآت صيف دبي هذا العام تزامنت مع أجواء حماسية يعيشها عشاق كرة القدم، مشيراً إلى أن مراكز التسوق وفرت مناطق مخصصة لمتابعة مباريات كأس العالم، إلى جانب عروض في دور السينما؛ ما أتاح للزوار فرصة الاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه ومشاهدة المباريات.

وأضاف أن هذه الأجواء جعلت المراكز التجارية وجهة مثالية للعائلات والشباب، حيث يمكنهم متابعة المباريات في أجواء مريحة ومليئة بالحماسة، والاستفادة في الوقت نفسه من الفعاليات والعروض الصيفية.

يشير كارم علي أحد زوار «صيف دبي» إلى أنه يحرص على الاستفادة من مفاجآت صيف دبي، لاقتناء الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية، نظراً لما توفره المتاجر من عروض وأسعار تنافسية خلال الموسم.

وأضاف أن الخصومات المتنوعة تمنح المستهلك خيارات واسعة، ما يجعل هذه الفترة الأنسب لشراء أحدث الإصدارات بأسعار مناسبة.

فرص متنوعة

وقالت فريدة محمد، واحدة من زوار «صيف دبي»: إن مفاجآت صيف دبي أصبحت من أبرز المواسم التي تحرص على الاستفادة منها كل عام، لما توفره من تخفيضات كبيرة وفرص تسوق متنوعة، مؤكدةً أن الخصومات التي تراوح بين 50 و70 %، وتصل في بعض المتاجر إلى 90 %، تمثل فرصة مناسبة لشراء الملابس وجميع المستلزمات التي تحتاج إليها بأسعار تنافسية، إلى جانب الاستمتاع بالأجواء الترفيهية المصاحبة للمهرجان.

أما شيرين عادل الزائرة للفعاليات فأوضحت أن أكثر ما يميز مفاجآت صيف دبي هو تنوع الأنشطة التي تلبي اهتمامات جميع أفراد الأسرة، مشيرةً إلى أن وجود فعاليات للأطفال، إلى جانب عروض الطهي والموسيقى والتسوق، يجعل من المهرجان تجربة متكاملة تمنح الزوار ذكريات جميلة طول فصل الصيف.

وأضافت شيرين أن الفعاليات الرياضية المصاحبة للحدث تعد من أبرز عوامل الجذب بالنسبة إليها، باعتبارها من المهتمين بالرياضة ونمط الحياة الصحي.

جوائز وسحوبات

تشهد فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026 إطلاق مجموعة واسعة من العروض الترويجية والسحوبات التي تستهدف تنشيط قطاع التجزئة وتعزيز الإنفاق، عبر خصومات وفرص للفوز بجوائز تشمل وحدات سكنية وسيارات ومكافآت نقدية وأميال سفر.

وتتواصل عطلة التخفيضات الفورية على الإلكترونيات من 10 إلى 12 يوليو بعروض على الأجهزة الذكية والإلكترونيات والأجهزة المنزلية.

كما تتيح حملة «اربح منزلك في دبي»، التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع غرف دبي، فرصة الفوز بـ12 وحدة سكنية من «بن غاطي للتطوير العقاري» عند إنفاق 500 درهم في مراكز التسوق المشاركة.