«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق «الواعد الصغير» لتأهيل رواد الأعمال

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن إطلاق الدورة السادسة من برنامج «الواعد الصغير 2026»، في إطار جهودها الرامية إلى تنمية ثقافة ريادة الأعمال لدى فئة الشباب، وصقل مهاراتهم العملية، وتمكينهم من خوض تجربة واقعية في عالم التجارة وإدارة المشاريع.

ويواصل البرنامج، الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2019، ترسيخ دوره كإحدى المبادرات النوعية الهادفة إلى إعداد جيل من الشباب المبدعين والطموحين القادرين على دخول قطاع الأعمال بثقة وكفاءة، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية في مجالات ريادة الأعمال، والتسويق، والتخطيط، والتصميم، وإدارة المشاريع، بما يعزز مفاهيم الاستدامة والابتكار لديهم.

فرصة مميزة

وأكدت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، يمثل برنامج «الواعد الصغير» فرصة مميزة لطلبة المدارس من الجنسين، ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، للمنافسة في برنامج تدريبي متكامل يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، ويتيح لهم التعرف عن قرب إلى بيئة الأعمال واكتساب خبرات حقيقية تؤهلهم للانطلاق في مجال التجارة وريادة الأعمال. وأشارت إلى أن البرنامج استقبل هذا العام 150 طلباً للمشاركة، جرى اختيار 18 طالباً وطالبة منهم، بواقع 12 طالباً و6 طالبات، وفق معايير محددة تضمن اختيار المشاركين الأكثر استعداداً للاستفادة من البرنامج وتحقيق أهدافه، حيث ينفذ البرنامج عبر ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة تدريبية تتضمن سلسلة من الورش والدورات المتخصصة. وأضافت: ينتقل المشاركون في المرحلة الثانية إلى التطبيق العملي، حيث يتم تقسيم المشاركين إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة ثلاثة أعضاء، يتلقون تدريباً ميدانياً داخل منشآت تجارية تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة، بما يتيح لهم التعرف إلى بيئة العمل الفعلية، واكتساب الخبرات التقنية والتسويقية والإدارية التي تدعم مشاريعهم المستقبلية.

وأوضحت العيان، تمثل المرحلة الثالثة والأخيرة، تتويجاً لما اكتسبه المشاركون خلال المرحلتين السابقتين، حيث تنظم الدائرة معرض «الواعد الصغير» في مركز المنار مول، يوم 10 أغسطس المقبل، لعرض وتسويق المنتجات التي قام المشاركون بتصنيعها داخل منازلهم، في تجربة عملية تحاكي الواقع التجاري، وتمكنهم من التعامل المباشر مع الجمهور وتطبيق المهارات التي اكتسبوها في مجالات التسويق والبيع وخدمة العملاء وإدارة المشاريع.

تجربة التجارة

وكشفت موزة منصور المنصوري، مديرة قسم تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن تنظيم معرض «الواعد الصغير» أن البرنامج يسهم في تعزيز ثقة المشاركين بأنفسهم، وكسر حاجز الخوف من خوض تجربة التجارة وريادة الأعمال، كما يتيح لهم اكتشاف قدراتهم الإبداعية وتنمية مهاراتهم في التعامل مع السوق والعملاء.

وشددت المنصوري، على أهمية دور أولياء الأمور في تشجيع أبنائهم على الالتحاق بالبرامج الصيفية التي تنفذها مؤسسات الدولة، لما توفره من فرص حقيقية لتنمية المهارات الشخصية والعملية، واستثمار أوقات الفراغ في أنشطة تسهم في إعداد جيل أكثر جاهزية للمستقبل.

وأوضحت المنصوري أن الدورة السادسة تشهد مشاركة 16 منشأة تجارية وصناعية تقدم خبراتها للمشاركين في مجالات متنوعة، تشمل صناعة الديكور والأثاث والعطور، إضافة إلى المطاعم والمقاهي الكبرى، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على أفضل الممارسات المهنية والاستفادة من خبرات القطاع الخاص. وأضافت أن المشاركين يخوضون سلسلة من التجارب العملية التي تخضع لمتابعة لجنة متخصصة تشرف على جميع مراحل البرنامج، بدءاً من التدريب والتطوير، مروراً بالتسويق والعمل الجماعي، وصولاً إلى تقييم أسعار المنتجات، ومتابعة حجم المبيعات اليومية، وتحليل الأداء بما يسهم في تعزيز مهاراتهم التجارية وإكسابهم خبرة عملية متكاملة.