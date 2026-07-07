«إس آند بي»: اقتصاد الإمارات الأكثر مناعة خليجياً





أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» في تقرير الآفاق الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي أن الإمارات في طليعة اقتصادات الخليج الأكثر مناعة وجاهزية لامتصاص التداعيات الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية، مرتكزة إلى ملاءتها المالية العالية، والاحتياطيات الضخمة، والديناميكية العالية لهيكلها الاقتصادي. وتوقعت الوكالة أن تتصدر الإمارات قاطرة التوسع في التمويل والائتمان البنكي على المستوى الإقليمي خلال 2026 مستفيدة بشكل مباشر من المضي في خطط زيادة إنتاجها الهيدروكربوني عقب زيادة قدراتها الإنتاجية.

أما على مستوى الاقتصاد الكلي، فأشارت تقديرات الوكالة إلى أن الاقتصاد الإماراتي سينجح في تحقيق نمو بنسبة 1.5 % خلال 2026 رغم المناخ الإقليمي المعقد. وقالت الوكالة إن نظرتها المستقبلية للتصنيفات السيادية لدول الخليج لا تزال مستقرة، مدعومة بتوقعات انتعاش اقتصادي قوي في 2027، بناء على توقع تعافي صادرات النفط، واستمرار قوة الأوضاع المالية الحكومية.

ورجحت أن يقفز متوسط النمو الحقيقي الإجمالي لاقتصادات مجلس التعاون إلى 5.3 % في 2027 بالتزامن مع استئناف التدفقات الطبيعية لصادرات الطاقة وانتعاش الحركة الاقتصادية. ولفت التقرير إلى أن الإمارات والسعودية والكويت وقطر تتمتع بهامش مناورة وقدرة تفوق بقية دول المنطقة على التكيف مع الضغوط المطولة، نظراً لعمق مراكزها المالية ومستويات السيولة الوفيرة التي تملكها، ما يوفر لها حائط صد قوياً أمام الهزات المالية والاقتصادية العارضة.