2.4 مليار درهم مبيعات ورهونات لـ23 قطعة أرض في «مدينة العرب» بدبي

سجل مشروع مدينة العرب (City of Arabia) في دبي مبيعات ورهونات على 23 قطعة أرض بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار درهم، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في واحدة من أكبر الصفقات العقارية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس استمرار الطلب على الأراضي التطويرية في الإمارة.

وتُعد مدينة العرب، المملوكة لمجموعة إلياس ومصطفى كلداري، من أبرز المشاريع الرئيسية في منطقة دبي لاند، إذ أُعلن عنها عام 2005 بقيمة تطويرية تقديرية بلغت نحو 20 مليار دولار، وتضم عند اكتمالها مشاريع بارزة تشمل مول العرب، ومدينة IMG عالم من المغامرات، ومنطقة وادي ووك، إلى جانب مجمعات سكنية وتجارية ومكتبية متكاملة.

ويأتي النشاط العقاري الجديد في ظل استمرار توسع مشاريع دبي لاند وتطوير البنية التحتية المحيطة بها، ما يعزز جاذبية المنطقة للمستثمرين والمطورين الباحثين عن فرص نمو طويلة الأجل.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي منذ صباح الثلاثاء نحو 3.5 مليارات درهم، نتجت عن 419 صفقة، لتستحوذ صفقة مدينة العرب وحدها على نحو 69% من إجمالي قيمة التصرفات، في مؤشر على استمرار قوة السوق العقارية في الإمارة.