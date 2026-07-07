"أدنوك للتوزيع" تستحوذ على 580 محطة وقود في جنوب أفريقيا

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع اليوم ‌الثلاثاء ​إنها وقعت اتفاقية نهائية لشراء 100 بالمئة من أعمال شل في قطاع التكرير والتسويق ⁠والتوزيع بجنوب أفريقيا، في إطار سعيها للتوسع في الخارج.

وذكرت الشركة أن الصفقة ‌تنطوي على قيمة مؤسسية ضمنية تبلغ ‌حوالي مليار دولار مقابل 100 ‌بالمئة من أسهم ‌رأس المال، قبل ‌احتساب تعديلات صافي الدين ورأس المال ​العامل.

وأشارت ‌أدنوك ​للتوزيع إلى ​أنه ⁠من المتوقع ⁠إتمام صفقة "شل داونستريم جنوب أفريقيا"، التي ⁠تشمل 580 محطة وقود مملوكة للشركة والموزعين، بالإضافة إلى عمليات بيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات ‌وزيوت التشحيم، في عام 2027 بعد ​الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.