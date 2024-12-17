110 مليارات درهم قروض مصرفية جديدة للقطاع الخاص بالإمارات خلال عام

منحت البنوك العاملة بالإمارات اكثر من 110 مليارات درهم كقروض جديدة للقطاع الخاص خلال عام وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 2024.

وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي بأن الرصيد التراكمي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص ناهز 1.346تريليون درهم في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بحوالي 1.236تريليون درهم نهاية سبتمبر العام الماضي .

وأظهرت البيانات بأن شركات الأنشطة التجارية والصناعية شكلت الحصة الأكبر ليصل الرصيد التراكمي لإقتراضها 872 مليار درهم منها 83 مليار درهم حتى نهاية الربع الثالث من 2024.

فيما وصل اقتراض الأفراد إلى إجمالي 473 مليار درهم بنهاية سبتمبر من العام الجاري .