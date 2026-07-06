تراجع الذهب والفضة مع بداية تداولات الأسبوع في الإمارات

تراجعت أسعار الذهب والفضة بالإمارات في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مع بداية الأسبوع، بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدنين في الأسواق العالمية، وسط متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق.

ورغم تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 بنحو 2.50 درهم مقارنة بآخر تعاملات، فإنه لا يزال يحافظ على تداوله فوق مستوى 500 درهم، فيما انخفض سعر غرام عيار 22 إلى 464 درهماً، وعيار 21 إلى 445 درهماً، كما تراجع سعر غرام الفضة إلى 7.29 دراهم، متأثراً بتراجع أسعارها عالمياً .

الذهب:

عيار 24: 501.00 درهم

عيار 22: 464.00 درهماً

عيار 21: 445.00 درهماً

عيار 18: 381.25 درهماً

الفضة:

الجرام: 7.29 دراهم

الأونصة: 226.79 درهماً

الكيلوغرام: 7291.46 درهما