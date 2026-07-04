«وول ستريت جورنال»: العودة القوية لدبي مؤكدة واعتدنا عليها

الإمارة نجحت بجدارة في تحويل الأزمات إلى نجاحات

سوق العقارات ينتعش بقوة والمستثمرون يقتنصون فرص الشراء

خطط توسعة الموانئ وسيل المشاريع الجديدة بهدف سرعة تحفيز الاقتصاد

أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن العودة القوية لدبي مؤكدة واعتدنا عليها بعد أن شهدنا خططاً نوعية والعمل عليها بكامل طاقتها، مشيرة إلى إعلان مسؤولين إماراتيين عن خطط لتوسعة الموانئ، وسيل من المشاريع الجديدة التي تهدف إلى سرعة تحفيز الاقتصاد.

وذكرت الصحيفة أن مرحلة التعافي الحالية تتميز بالثقة، مشيرة إلى قطاع النقل البحري والبري، على سبيل المثال، الذي تكيفت معه دبي بالفعل، فمع تراجع النشاط مؤقتاً في ميناء جبل، أصبحت موانئ خورفكان والفجيرة الأصغر حجماً على ساحلها الشرقي شريان حياة نشط لا يتوقف. وأصبحت طوابير الشاحنات الطويلة المحملة بحاويات الشحن مشهداً مألوفاً على الطريق السريع.

وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تدير ميناء جبل علي، في هذا الصدد: فرقنا على أهبة الاستعداد لإدارة الزيادة في عدد السفن الراسية بمجرد عودة جداول الشحن إلى وضعها الطبيعي.

وفي سوق العقارات أكد العجاجي، مؤسس شركة «دريفن بروبرتيز» للوساطة العقارية، أن سوق العقارات ينتعش بقوة ويقوم المستثمرون الهنود والروس والصينيون والإماراتيون حالياً باقتناص الفرص وشراء العقارات الاستثمارية.

وقالت ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات: لا يزال الناس يرتادون المطاعم، والاجتماعات تعقد. والنقاش ليس حول ما إذا كان ينبغي علينا مغادرة دبي، بل حول ما إذا كانت هناك فرص سانحة، وما هو التوقيت المناسب.

وقال جيريمي سيفوري، وهو مقيم بريطاني في دبي وتساعد شركته العملاء الذين يسعون للحصول على جواز سفر ثانٍ وإقامة خارجية في دبي للصحيفة: عموماً، الذين يتواجدون هنا منذ فترة طويلة، متفائلون للغاية بمستقبل السوق.

وأكدت الصحيفة على المتانة المالية لدولة الإمارات، فمنذ انتهاء حرب إيران، أعلنت الحكومة العديد من المشاريع الجديدة وبرامج المساعدة التي تهدف لإنعاش الاقتصاد، مشيرة إلى أن صناديق الثروة السيادية في الإمارات، التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 1.8 تريليون دولار، توفر لها دعماً هائلاً يسمح لها بتجنب الاقتراض الخارجي، ودعم الشركات المحلية، وضخ السيولة في الاقتصاد المحلي.

كما أشارت الصحيفة إلى نجاح دبي بجدارة في تحويل الأزمات إلى نجاحات، مشيرة إلى أن التخطيط الجاري، سيسفر عن نهضة جديدة، كما تعودت دبي دائماً.