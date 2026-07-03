14 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الأسبوع 14 مليار درهم نتجت عن 4262 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3017 مبايعة بقيمة 8.7 مليارات درهم، و1048 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.8 مليارات درهم، كما سُجل 197 معاملة هبة بقيمة 1.3 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 212 مبايعة لأراضٍ، و2597 مبايعة لوحدات سكنية و208 مبايعات لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 303 رهونات لأراض، و615 رهناً لوحدات سكنية، و129 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 5.2 مليارات درهم نتجت عن 1013 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 3.4 مليارات درهم نتجت عن 2004 صفقات.

وحلت منطقة «سيتي أوف آرايبا» في المركز الأول من حيث قيمة المبيعات بـ 1 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطار بـ 666 مليون درهم، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 337 مليون درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا بـ 302 مليون درهم، وخامساً منطقة الخليج التجاري بـ 301 مليون درهم.

وشهد السوق صفقة بيع لقطعة أرض سكنية في منطقة «سيتي أوف آرايبا» بقيمة 571 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية فاخرة على المخطط في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «باسو» من بيوند العقارية بقيمة 90 مليون درهم، إلى جانب بيع فيلا على المخطط في منطقة جزر العالم بقيمة 70 مليون درهم.