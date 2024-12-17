أصول القطاع المصرفي تتخطى 4.4 تريليونات درهم بنهاية سبتمبر

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 0.5%، لتتخطى 4.4 تريليونات درهم نهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 4.37 تريليونات درهم نهاية أغسطس.

ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر الماضي، الصادر عن المصرف المركزي، أمس، ارتفع إجمالي الائتمان 2.3%، إلى 2.16 تريليون درهم نهاية سبتمبر، من 2.11 تريليون درهم في نهاية أغسطس. ويعود ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 1.6%، والائتمان الأجنبي بنسبة 6.9%.

ويرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.4%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام أي الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.7%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.5%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%.

الودائع

وعززت بنوك الإمارات جاذبيتها للودائع المصرفية باستقطاب أكثر من 250 مليار درهم، خلال 9 أشهر منذ بداية العام الجاري، لترتفع بنسبة 10%، من 2.5 تريليون درهم في نهاية 2023، إلى 2.75 تريليون بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح تقرير التطورات المصرفية المركزي، أمس الاثنين، أن إجمالي الودائع المصرفية قد ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.8%، ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 2.74 تريليون درهم في أغسطس، إلى 2.761 تريليون في سبتمبر، مدفوعة بنمو ودائع غير المقيمين بنسبة 0.8%، وودائع المقيمين بنسبة 0.5%.

واستند نمو ودائع المقيمين في سبتمبر إلى زيادة ودائع المؤسسات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.9%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 20.5%.

عرض النقد

وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن 1»، بنسبة 0.9% على أساس شهري، ليصل إلى 896.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 888 مليار درهم نهاية أغسطس 2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 2 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وبمقدار 6.3 مليارات درهم في الودائع النقدية. وارتفع إجمالي عرض النقد «ن 2» بنسبة 1.7%، إلى نحو 2.25 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، من نحو 2.21 تريليون درهم في نهاية أغسطس السابق.

وبحسب «المركزي»، ترجع الزيادة في عرض النقد «ن2» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن1» ونمو بمقدار 30 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.وارتفع إجمالي عرض النقد «ن 3» بنسبة 0.9%، إلى نحو 2.72 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، وذلك من 2.69 تريليون درهم في نهاية أغسطس، ويُعزى التوسع في عرض النقد «ن 3»، إلى النمو في عرض النقد «ن 2»، متخطياً الانخفاض بمقدار 15.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.

القاعدة النقدية

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.2%، إلى 743.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر، من 734.9 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية، مدفوعاً بالزيادات في العملات المصدرة بنسبة 1%، وفي الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 39.2%، متجاوزاً الانخفاض في الحساب الاحتياطي بنسبة 14.1%، بينما ظلت الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية ثابتة، بمقدار 240.9 مليار درهم إماراتي.

الأصول الأجنبية

وارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية، بنحو 0.8% خلال سبتمبر، لتصل إلى 818.48 مليار درهم نهاية الشهر، مقارنة بـ 812 مليار درهم نهاية أغسطس السابق.

وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 582.68 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و185.14 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و50.66 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

ميزانية «المركزي»

وبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 854.49 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 847.95 مليار درهم نهاية أغسطس السابق.

وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال، كما في نهاية سبتمبر، بواقع 410.13 مليارات درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و240.93 مليار درهم للأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامية، و146.91 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و22.19 للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 34.33 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمصرف المركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 470.15 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و140.2 ملياراً في الودائع، و211.84 ملياراً في الاستثمارات، و1.71 مليار في القروض والسلف، و30.59 مليار درهم للأصول الأخرى.