الإمارات .. الذهب يعود فوق 500 درهم والفضة تواصل الارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات الجمعة، بالتزامن مع صعود الذهب في الأسواق العالمية بأكثر من 1%، ليتجه نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع، مدعوماً بتراجع توقعات المستثمرين بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وقفز سعر غرام الذهب عيار 24 بنحو 14.25 درهماً مقارنة بتعاملات أمس، فيما ارتفع عيار 22 بمقدار 13.25 درهماً، وعيار 21 بنحو 12.75 درهماً، في انعكاس لتحسن أداء الأسواق العالمية. كما ارتفع سعر غرام الفضة بنحو 0.30 درهم مقارنة بتعاملات الخميس ، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 503.50 دراهم، فيما سجل عيار 22 نحو 466.25 درهماً، وعيار 21 نحو 447.25 درهماً، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 383.25 درهماً، في حين ارتفع سعر غرام الفضة إلى 7.36 دراهم.

الذهب

عيار 24: 503.50 دراهم

عيار 22: 466.25 درهماً

عيار 21: 447.25 درهماً

عيار 18: 383.25 درهماً

الفضة

الجرام: 7.36 دراهم

الأونصة: 228.89 درهماً

الكيلوغرام: 7358.98 درهماً