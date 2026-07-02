الأعلى خليجياً.. الإمارات تستقطب 127 مشروعاً أجنبياً خلال الحرب

كشفت بيانات أولية صادرة عن منصة «إف دي آي ماركتس»، أن دولة الإمارات حافظت على صدارتها المطلقة لدول مجلس التعاون الخليجي في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت حرب إيران، رغم التراجع الحاد الذي شهده إجمالي المشاريع المعلنة على مستوى المنطقة بأكملها.

ووفقاً للبيانات الإحصائية التي رصدت حركة الاستثمارات بين شهري مارس ومايو من العام الجاري، استقطبت دولة الإمارات 127 مشروعاً استثمارياً جديداً، وهو الرقم الأعلى بفارق كبير بين دول مجلس التعاون الخليجي.

في المقابل، سجلت المملكة العربية السعودية 26 مشروعاً فقط مقارنة بـ 103 مشاريع في العام السابق، في حين تراجعت مشاريع قطر إلى 9 مشاريع، وعمان إلى 3 مشاريع، بينما استقرت مشاريع البحرين دون تغيير، ولم تسجل الكويت أي مشاريع جديدة خلال فترة الرصد.

وعلى الصعيد الإقليمي الشامل، كشف التقرير أن خطط الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة في الشرق الأوسط هبطت بمقدار الثلثين (نحو 67%) إلى 191 مشروعاً استثمارياً، مقارنة بـ 580 مشروعاً في الفترة نفسها عام 2025. وهو التراجع الأكبر بين جميع مناطق العالم التي تتابعها المنصة، نتيجة تبني أصحاب القرار الاستثماري مبدأ الانتظار والترقب نتيجة الاضطرابات الراهنة في المنطقة، خصوصاً إغلاق مسارات الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.

وأوضح خبراء ومحللون اقتصاديون أن هذا التراجع المؤقت مرحلياً وليس تراجعاً هيكلياً في الرغبة الاستثمارية؛ إذ لا تزال الشركات الأجنبية تواصل عمليات التوظيف، وافتتاح المكاتب، والاندماج في أسواق المنطقة، وخصوصاً في الإمارات التي برهنت على مرونة اقتصادية عالية.

وتوقع المحللون أن تشهد الاستثمارات الأجنبية ارتدادة قوية فور التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع، مدفوعة بفرص استثمارية واعدة ونوعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.