ارتفاع أسعار الذهب والفضة في الإمارات

ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بتحسن أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بعد صدور بيانات أميركية عززت الإقبال على المعدن الأصفر. وقفز سعر غرام الذهب عيار 24 بنحو 10 دراهم مقارنة بتعاملات أمس، فيما ارتفع عيار 22 بمقدار 9.25 دراهم، وعيار 21 بنحو 9 دراهم، في انعكاس لتحسن أداء الأسواق العالمية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 489.25 درهماً، فيما سجل عيار 22 نحو 453 درهماً، وعيار 21 نحو 434.50 درهماً، بينما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 7.06 دراهم، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية.

الذهب

عيار 24: 489.25 درهماً

عيار 22: 453.00 درهماً

عيار 21: 434.50 درهماً

عيار 18: 372.25 درهماً

الفضة

الجرام: 7.06 دراهم

الأونصة: 219.66 درهماً

الكيلوغرام: 7062.23 درهماً