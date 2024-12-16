المركزي : أصول مصارف الإمارات تتخطى 4.4 تريليونات درهم بنهاية الربع الثالث

تجاوزت أصول المصارف بالإمارات 4.401تريليونات درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنمو شهري 0.5% في شهر سبتمبر الماضي .

وأوضحت بيانات صادرة عن المركزي اليوم بارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.8%% ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 2.740 تريليون درهم في اغسطس إلى 2.761 تريليون في سبتمبر وذلك بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 0.8% المالية و ودائع المقيمين بنسبة 0.5%.

وتابع تقرير التطورات المصرفية بأن نمو وائع المقيمين استند إلى زيادة ودائع المؤسسات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.9% و ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 20.5% .

في المقابل ارتفع إجمالي الإئتمان بنسبة 2.3% إلى 2.162 تريليون درهم مستندا إلى زيادة كلا من الإئتمان غير المحلي وبنسبة 6.9% إلى جانب نمو الإئتمان المحلي بنسبة 1.6 % الذب ارتفع بدوه مدفوعا بالزيادات في ائتمان القطاع الحكومي بنسبة 0.4% والقطاع الخاص بنسبة 1.5% والقطاع العام بنسبة 2.7%.

فيما أظهر التقرير توسع القاعدة النقدية بنسبة 1.2% إلى 743.5 ملياراً في سبتمبر مدفوعة بزيادة العملات المصدرة بنسبة 1% و الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 39.2% في سبتمبر الماضي.