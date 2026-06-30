«يو بي إس»: الإمارات الثانية عالمياً في نمو الثروة الفردية

واصلت الإمارات ترسيخ موقعها ضمن الأسواق الناشئة الأكثر ديناميكية على مستوى الثروة الفردية، حسب تقرير الثروة العالمي، الذي يصدره بنك «يو بي إس» السويسري.

وحسب التقرير بلغ متوسط نصيب الفرد البالغ من الثروة في الإمارات نحو 157,612 دولاراً بنهاية عام 2025، ما يضعها في المرتبة التاسعة والعشرين ضمن قائمة الأسواق الستة والخمسين، التي يغطيها التقرير.

وكشف التقرير أن الثروة المتوسطة في الإمارات ارتفع بأكثر من 40 % منذ عام 2020 بالقيمة الحقيقية بعد استبعاد أثر التضخم، لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالمياً بعد اليابان، التي تجاوزت نسبة نموها 50 %.

وشهدت الإمارات إضافة 6,277 مليونيراً جديداً خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 3.5 % مقارنة بعام 2024، لترتفع أعداد المليونيرات في الدولة إلى نحو 183 ألف شخص.

وتشكل الأصول المالية 59.2 % من إجمالي الثروة الإجمالية في الإمارات، وهي نسبة تقترب من الأسواق المتقدمة، وتتجاوز نظيراتها في عدد من الاقتصادات الناشئة الأخرى.

وفي فصل «ديناميكيات الثروة» سلط التقرير الضوء على الشرائح الأعلى من 5 ملايين دولار، حيث سجلت الإمارات معدل نمو سنوياً مركباً لافتاً في عدد الأفراد ضمن هذه الفئات منذ عام 2000، بنسبة نمو 9 % في شريحة 5-10 ملايين دولار، و10.6 % ضمن شريحة 10-50 مليون دولار، و10.1 % في شريحة 50-100 مليون دولار، فيما كان نمو الثروة الجماعية لهذه الشرائح مجتمعة أعلى من ذلك. وقدر التقرير عدد الأفراد في الإمارات، الذين تتراوح ثرواتهم بين 5 و100 مليون دولار بنحو 21 ألف شخص.

وعلى المستوى الإقليمي صنف التقرير الإمارات ضمن منطقة «الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا»، التي سجلت نمواً في الثروة بلغ 6.6 % خلال عام 2025، متقدمة بذلك على منطقة جنوب شرق آسيا (1.6 %) ومتأخرة عن أوروبا الغربية (16.8 %) وأوروبا الشرقية، التي تصدرت النمو الإقليمي بنسبة 28.3 %.

ويشير التقرير إلى أن هذا النمو يأتي ضمن سياق عالمي شهد ولادة ما يقارب مليون مليونير جديد خلال العام، مع تسجيل كل الأسواق الـ56 المشمولة بالدراسة، بلا استثناء، زيادة في أعداد المليونيرات للمرة الأولى.