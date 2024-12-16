محمد لوتاه لـ«البيان»: 3000 اجتماع ثنائي لشركات دبي في الأسواق العالمية

أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي أطلقتها في مارس 2023 غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، والتي تعتبر بعثات تجارية متخصصة، قد نجحت في تعزيز نمو وتوسع مجتمع الأعمال المحلي على الساحة العالمية ضمن عدد من الأسواق الواعدة، ما يسهم في تعزيز تجارة دبي الخارجية وتنافسية الشركات العاملة في الإمارة لتنمية أعمالها وتوسيع مساهمتها في نمو كافة القطاعات المكونة للاقتصاد المحلي.

وفي تصريحات لـ«البيان» على هامش فعاليات البعثة التجارية التي قادتها غرفة دبي العالمية إلى كل من أوغندا وتنزانيا، لفت لوتاه إلى أن مبادرة البعثات التجارية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لغرف دبي لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة في الأسواق العالمية.

وأوضح مدير عام غرف دبي أنه من خلال إطلاق هذه المبادرة، تم تنظيم أكثر من 3000 اجتماع ثنائي لبحث فرص الشراكات الاقتصادية في 15 دولة زارتها هذه البعثات. وإضافة إلى أوغندا وتنزانيا، تتضمن قائمة الدول التي زارتها البعثات كلاً من أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان في وسط آسيا، ورواندا وكينيا في شرق أفريقيا، وكوت ديفوار ونيجيريا في غرب أفريقيا، إضافة إلى فيتنام وإندونيسيا، والسنغال والمغرب، إلى جانب صربيا وتركيا.

وأشار إلى أن الغرفة تواصل تطوير جهودها من خلال مبادرات متنوعة، وذلك بهدف تمكين القطاع الخاص في دبي من الاستفادة من الفرص المجزية دولياً، وبناء شبكة عالمية من علاقات الأعمال الواعدة، وإبرام اتفاقيات متنوعة مع شركاء أعمال في عدة أسواق خارجية.

شراكات واعدة

وأوضح لوتاه أن غرفة دبي العالمية تعمل من خلال البعثات التجارية على ربط شركات دبي بالأطراف المعنية وشركاء الأعمال المحتملين في البلدان المستهدفة، وذلك عبر تنظيم بعثات ووفود تجارية متخصصة تضم شركات الإمارة إلى الأسواق العالمية الواعدة، ويتم خلالها عقد فعاليات ولقاءات أعمال ثنائية في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية.

وتوفر المبادرة لشركات دبي المشاركة في فعاليات بعثاتها ووفودها الخارجية كافة البيانات الاقتصادية والمعلومات الاستراتيجية حول واقع ومعطيات كل من الأسواق المستهدفة، مع التعريف بالتشريعات والسياسات الخاصة بكل دولة، وذلك لمساعدة الشركات إما على افتتاح فروع خارجية لها في هذه الأسواق، أو تعزيز تجارتها مع هذه الأسواق.

فرص القارة الأفريقية

وحول أهمية الدول الأفريقية بالنسبة لتجارة دبي الخارجية وبوصفها وجهة واعدة لتوسع الشركات العاملة في الإمارة، لفت لوتاه إلى أن غرفة دبي العالمية تمتلك حالياً 7 مكاتب تمثيلية خارجية في القارة الأفريقية، وهو أعلى عدد من المكاتب الخارجية للغرفة في منطقة محددة، ما يجسد الاهتمام المتزايد بالأسواق الأفريقية، ومكانة أفريقيا بوصفتها شريكاً استراتيجياً تجارياً واستثمارياً حيوياً بالنسبة للقطاع الخاص في إمارة دبي.