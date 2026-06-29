«دبي لصناعات الطيران» تستهدف استحواذات بـ 11 مليار درهم

أكد فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، أن الشركة تتوقع تسلم أكثر من 30 طائرة جديدة خلال عام 2026 من دفاتر طلباتها لدى شركتي «بوينج» و«إيرباص»، إضافة إلى شركة «ATR»، في إطار خططها لمواصلة توسيع أسطولها وتعزيز حضورها في سوق تأجير الطائرات العالمي.

دعم النمو

وقال تارابور في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن الشركة تستهدف أيضاً الاستحواذ على أصول إضافية تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) خلال العام الجاري، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى دعم النمو المستدام وتوسيع محفظة الطائرات.

مشيراً إلى أن الطلب العالمي على الطائرات التجارية لا يزال مرتفعاً جداً، وهو ما يخلق فرصاً قوية أمام شركات التأجير للاستفادة من نمو حركة السفر الجوي عالمياً.

وبيّن أن دبي لصناعات الطيران تعتمد نهجاً متنوعاً ومتعدد الاستراتيجيات لتحقيق النمو، حيث استحوذت الشركة على أكثر من 300 طائرة خلال السنوات الثلاث الماضية عبر عمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب شراء الطائرات مباشرة من الشركات المصنعة.

وأضاف إن استراتيجية الشركة تشمل كذلك تنفيذ صفقات البيع وإعادة التأجير، فضلاً عن التداول في السوق الثانوية للطائرات، وهو ما يمنحها مرونة أكبر في إدارة الأصول وتعظيم العوائد.

طلب قوي

وأكد تارابور أن هذا التنوع في مصادر النمو يسهم في تعزيز موقع دبي لصناعات الطيران كإحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع تأجير الطائرات، مع استمرار الطلب القوي من شركات الطيران حول العالم على الطائرات الحديثة والموفرة للوقود.

وقال إن البيئة الاقتصادية في دبي، بما تشمله من قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والضيافة، أسهمت في دعم نمو الناتج المحلي، في وقت تواصل فيه الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، ما يشكل عاملاً داعماً لطموحات دبي لصناعات الطيران في التوسع عالمياً.