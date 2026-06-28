العراق يبدي ثقته برفع حصته الإنتاجية مع اقتراب اجتماع «أوبك+»

أعرب العراق عن ثقته بأن مطلبه برفع حصته الإنتاجية في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» سيلقى آذاناً صاغية لدى المنظمة، استناداً إلى ما وصفته وزارة النفط بـ«تفاهم رفيع المستوى» قائم بين الدول الأعضاء بشأن الظروف الاستثنائية التي مر بها.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، سليم الركابي، لوكالة الأنباء العراقية، إن هذا التفاهم «يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق خلال العقود الأربعة الماضية» من حروب وصراعات.

وكانت آخر أزمة تعرضت لها البلاد هي تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز لأكثر من مئة يوم، ما حرمها من الجزء الأكبر من مدخولها النفطي الذي يشكل 90 % من الإيرادات الحكومية.

ويأتي الموقف العراقي قبيل الاجتماع الشهري للدول المنتجة الأساسية في تحالف «أوبك+»، الذي يضم أيضاً كبار المنتجين من خارج المنظمة، والمقرر عقده في 5 يوليو. وكان التحالف قد أقر في نوفمبر 2025 آلية لمراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لأعضائه بهدف تحديد الحصص اعتباراً من عام 2027، على أن يُجرى تدقيق مستقل لقدرات الدول الأعضاء بين يناير وسبتمبر هذا العام.

لا خروج من أوبك

الركابي كان قد نفى في 25 يونيو ما تردد عبر وسائل إعلام عن وجود نية بالانسحاب من «أوبك» إذا لم تُرفع حصة العراق، وهو ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية، والثالث ضمن «أوبك+» بعد السعودية وروسيا.

وبحسب مسؤولين في بغداد، يستهدف العراق مستوى إنتاج يبلغ 5 ملايين برميل يومياً على المدى القريب، و7 ملايين برميل يومياً قبل نهاية العقد، مقابل حصة لشهر يوليو تبلغ 4.38 ملايين برميل يومياً.

وكانت الدول المنتجة الأساسية في «أوبك+» وعددها سبع بعد خروج دولة الإمارات في الأول من مايو، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، قد اتفقت في اجتماعها عبر الفيديو في 7 يونيو على رفع سقف إنتاجها الجماعي لشهر يوليو بمقدار 188 ألف برميل يومياً، في مواصلة لعملية الإلغاء التدريجي للتخفيضات التي أعلنت عام 2023، على أن يحدد اجتماع 5 يوليو مستويات الشهر التالي.