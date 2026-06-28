5.6 مليارات دولار حجم سوق الأثاث في الإمارات بحلول 2034

يشهد سوق الأثاث في دولة الإمارات نمواً مطرداً، مستفيداً من وتيرة التوسع الحضري السريعة، والانتعاش الكبير في الأنشطة العقارية، إلى جانب تزايد الطلب على المفروشات الفاخرة سواء للمنازل أو المساحات التجارية.

وبحسب تقرير لـ«فوكال ميديا»، يؤدي هذا القطاع دوراً حيوياً ومحورياً يمتد ليشمل قطاعات الإسكان، والضيافة، والمكاتب، والرعاية الصحية، والتجزئة، ما يدعم بقوة أنماط الحياة المتطورة والمشهد العمراني والبنية التحتية المتنامية في الدولة.

وبلغ حجم سوق الأثاث في الإمارات نحو 3.81 مليارات دولار خلال عام 2025، في ظل زخم متنامٍ يدفعه التوسع العمراني المتسارع وطفرة قطاع العقارات والطلب المتصاعد على التصميم الداخلي الفاخر. وتشير التوقعات إلى أن السوق سيواصل مسيرته التصاعدية ليصل إلى نحو 5.60 مليارات دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.01% خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2034.

ويرجع هذا النمو الاستثنائي إلى عدد من العوامل، في مقدمتها الطفرة الإنشائية في مشاريع السكن الفاخر والمجمعات السكنية والمنشآت الفندقية في دبي وأبوظبي والإمارات الأخرى. فضلاً عن ذلك، تتنامى حصة قطاع الضيافة من الطلب على الأثاث مع توسع الفنادق والمنتجعات وشقق الخدمات الفندقية.

وعلى صعيد الاتجاهات السائدة، يتصاعد الطلب على الأثاث الذكي المدمج بتقنيات إنترنت الأشياء، كأنظمة الشحن اللاسلكي والإضاءة الذكية، إلى جانب توجه المستهلكين نحو الأثاث المستدام المصنوع من مواد معتمدة بيئياً. كما تعيد منصات التجارة الإلكترونية وأدوات الواقع المعزز رسم خريطة قطاع التجزئة في هذا القطاع.

وتشهد المنافسة في السوق الإماراتية حضوراً كثيفاً من علامات عالمية وشركات إقليمية ومنصات رقمية، تتسابق على تقديم حلول مبتكرة تجمع بين الجودة والتخصيص والاستدامة، في سوق يرسخ مكانته بوصفه أحد أسرع أسواق الأثاث نمواً في منطقة الشرق الأوسط.

ومع استمرار التطور في تفضيلات المستهلكين وارتفاع وعيهم البيئي والتقني، يتجه السوق بخطى ثابتة نحو تلبية هذه المتطلبات المتقدمة، ليصبح قطاع الأثاث في الإمارات أكثر تركيزاً على التصاميم العصرية، ومدعوماً بالتكنولوجيا، وموجهاً بقوة نحو الاستدامة، ما يرسم ملامح مرحلة جديدة من التطور والازدهار الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي.