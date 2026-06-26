الإمارات تبدأ محادثات الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ

تستعد دولة الإمارات لبدء محادثات تمهيدية للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، في خطوة تعكس تسارع استراتيجيتها لتوسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة وتعزيز حضورها في أكبر التكتلات الاقتصادية العالمية.

وبحسب وكالة بلومبرغ، سيبدأ مسؤولون رفيعو المستوى من التكتل التجاري محادثات تحضيرية مع الإمارات وإندونيسيا والفلبين، تمهيداً لبحث طلبات الانضمام، في إطار مساعي الاتفاقية إلى توسيع عضويتها واستقطاب اقتصادات جديدة.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لسياسة الإمارات الرامية إلى تنويع شراكاتها التجارية وتعزيز وصول صادراتها واستثماراتها إلى الأسواق العالمية، عبر الانضمام إلى أطر تجارية متعددة الأطراف إلى جانب برنامجها الطموح لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

ويضم تكتل الشراكة عبر المحيط الهادئ حالياً 12 دولة، من أبرزها اليابان وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة، ويُعد أحد أكبر التكتلات التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بعد أن انطلق في الأصل بمبادرة أمريكية قبل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2017.

وخلال اجتماع افتراضي لوزراء الدول الأعضاء، جرى التأكيد على الالتزام بالإسراع في استكمال إجراءات انضمام كوستاريكا، مع توجيه فرق العمل إلى تسريع دراسة طلب انضمام أوروغواي، بما يعكس توجه التكتل نحو التوسع التدريجي في العضوية.

كما أكد الوزراء اهتمامهم بإطلاق حوار بنّاء ومستقبلي مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاستثمار والتجارة، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين التكتلات التجارية الكبرى، وتوسيع نطاق التكامل التجاري العالمي.