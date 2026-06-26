«جوائز صيف دبي 2026» تتجاوز 50 مليون درهم

90 % التخفيضات على أشهر العلامات التجارية

35 سيارة و12 وحدة سكنية و3 كيلوغرامات من الذهب وجوائز أخرى

تستعد دبي لاستقبال موسم صيفي مميز مع انطلاق الدورة 29 من «صيف دبي» - الحدث الأكبر والأشهر في قطاع التسويق بالإمارة - خلال الفترة من 2 يوليو حتى 30 أغسطس 2026 تحت شعار «يا حي صيف دبي».

جوائز هذا العام تتجاوز قيمتها 50 مليون درهم في أكثر من 60 يوماً من الأنشطة والعروض والتجارب الترفيهية في مختلف أنحاء المدينة.

وتتضمن مفاجآت صيف دبي 2026، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، برنامجاً متكاملاً يزخر بآلاف العروض الترويجية والسحوبات الكبرى وفرص التسوق وخيارات المطاعم والأنشطة المتنوعة المناسبة للعائلات، إلى جانب تجارب الضيافة العالمية والمعالم السياحية الرائدة؛ ما سوف يضفي أجواء من البهجة على هذا الموسم الحافل بالمكافآت والتجارب واللحظات التي لا تنسى، وسوف يكون بإمكان سكان وزوار دبي الاستمتاع بتجارب تسوق فريدة مع تخفيضات كبرى، وعروض ترويجية حصرية وتجارب لا مثيل لها، من خلال تقديم موسمين للتسوق، يبدأ الأول مع تخفيضات صيف دبي الكبرى، التي تقدم أسعار مخفضة، تصل إلى 90 % على العديد من العلامات التجارية والمتاجر في مختلف أنحاء المدينة، في حين يوفر موسم «العودة إلى المدارس» تخفيضات على المستلزمات المدرسية والملابس والأجهزة الإلكترونية.

سياحة وتسوق

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تواصل مفاجآت صيف دبي القيام بدورها الحيوي في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للسياحة والتسوق والترفيه، وتأتي دورة هذا العام ببرنامج غني يضم مجموعة واسعة من العروض والفعاليات والتجارب الاستثنائية، التي تلبي تطلعات السكان والزوار على حد سواء»، مضيفاً: «ونحن نواصل العمل مع شركائنا لتقديم تجارب استثنائية في مختلف أنحاء المدينة؛ من خلال العروض الترويجية والجوائز الكبرى والحفلات الموسيقية والفعاليات الترفيهية، وتجارب المأكولات والضيافة، وهو ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، ويعزز قطاعي التجزئة والسياحة، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع للاستمتاع بصيف حافل بالتشويق والترفيه والمكافآت وذكريات تُحفر في أذهان زوار دبي والمقيمين فيها».

روح الضيافة

وتقول سهيلة غباش، نائب رئيس إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يركز المهرجان هذا العام على تلبية احتياجات العائلات خلال الإجازة الصيفية، من خلال توفير خيارات متنوعة للترفيه والتسوق والمطاعم والإقامة الفندقية، إلى جانب العروض والخصومات التي تمنح الزوار تجارب متكاملة تناسب الأسر والأفراد على حد سواء؛ فشعار الحملة «يا حيّ صيف دبي»، يعكس روح الضيافة التي تتميز بها الإمارة، فقد رسخت مكانتها مدينة للمهرجانات منذ انطلاق أول مهرجان للتسوق عام 1996، محققة نجاحات تتوالى عاماً بعد عام، وهذا يميز دبي لأنها «دبي الأفعال».

وأوضحت غباش أن كل دورة من مهرجان مفاجآت صيف دبي تحمل أفكاراً جديدة، تختلف عن سابقتها؛ فتطوير الحدث يعتمد على دراسات وتحليلات علمية لنتائج الدورات السابقة، وقراءة احتياجات السوق والشركاء، إضافة إلى المتغيرات الاقتصادية، قبل اعتماد رؤية كل نسخة جديدة من المهرجان.

نسخة استثنائية

وقال عبدالله العامري، نائب الرئيس المساعد السحوبات والعروض الترويجية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نقدم هذا العام نسخة استثنائية تتضمن باقة متنوعة من الجوائز، تتجاوز 50 مليون درهم، فدبي مدينة الأفعال والمفاجآت غير المسبوقة، وهذا العام - ولأول مرة - قدم خلال المهرجان جوائز تتضمن 12 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري، و35 سيارة سيتم توزيعها على مدار موسم الصيف، إضافة إلى 3 كيلوغرامات من الذهب، وفيما يتعلق بأعداد الزوار أوضح العامري أن المؤشرات الأولية تعكس نمواً ملحوظاً؛ فالمراكز التجارية تسجل ارتفاعاً يومياً في أعداد المتسوقين.

وأشار إلى أن سلوك المستهلك تغير خلال السنوات الأخيرة؛ إذ أصبح كثير من المتسوقين يفضلون انتظار مواسم الخصومات والسحوبات الكبرى لشراء احتياجاتهم، ما يعزز أهمية الحملات الترويجية في تنشيط الحركة التجارية خلال موسم الصيف.

احتفالات

تنطلق فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026 ببرنامج افتتاحي مميز خلال عطلة نهاية الأسبوع حافل بالحفلات الموسيقية والعروض الحية والتجارب الترفيهية التفاعلية والأنشطة الترفيهية، التي تستضيفها مجموعة من أبرز مراكز التسوق المشاركة، في أجواء تتضمن لحظات ترفيهية مميزة تناسب جميع الفئات العمرية، حيث يستضيف دبي هيلز مول سلسلة من العروض الحية المجانية لفنانين إماراتيين، وتكتمل المتعة في مفاجآت صيف دبي 2026 بحضور شخصيتي «مدهش» و«دانة» اللذين يعودان هذا الموسم ليجلبا أجواء الفرح والمرح للعائلات في مختلف أنحاء المدينة، كما ستظهر الشخصيتان في سلسلة من الأنشطة التفاعلية تشمل زيارات للمدارس، ولقاءات مباشرة في مراكز التسوق، إلى جانب الحضور في أبرز الوجهات الترفيهية، لنشر أجواء المرح خلال الصيف، وإضفاء طابع عائلي مميز على مختلف الفعاليات، كما يمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة «عالم مدهش» في مركز دبي التجاري العالمي من 3 يوليو إلى 23 أغسطس، إلى جانب استضافته احتفالات عطلة الأسبوع الافتتاحية والفعاليات المُخصصة للعائلات، كما تتيح منحة مدهش فرصاً تعليمية مميزة، حيث تقدم للمتسوقين فرصة الفوز بـ 10 منح دراسية، تبلغ قيمة كل منها 20000 درهم، عند التسوق في المراكز التجارية المشاركة في مختلف أنحاء دبي.

إلى جانب الفعاليات والتجارب المفضلة التي تعود هذا العام تقدم مفاجآت صيف دبي 2026 مجموعة من المبادرات الجديدة والتجارب المبتكرة، التي تمنح المتسوقين والزوار المزيد من الفرص للاستمتاع والتسوق والفوز في مختلف أنحاء المدينة.

ويضم الحدث برنامجاً متنوعاً من تجارب التسوق الراقية وأنماط الحياة العصرية، من خلال عروض حصرية وخدمات شخصية ومتاجر مؤقتة فاخرة وتجارب ضيافة متميزة وفعاليات خاصة بالعلامات التجارية، كما يشهد الموسم إطلاق «كرنفال العودة إلى المدارس»، يومي 7 و8 أغسطس، ليقدم باقة من الفعاليات الترفيهية والعروض الحية والأنشطة التفاعلية المخصصة للعائلات، في أجواء مليئة بالحماس استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد.

كرة القدم

وفي سيتي ووك، سوف يتمكن عشاق كرة القدم من الاستمتاع بفعالية (LEGO FIFA)، وهي تجربة تفاعلية مستوحاة من عالم كرة القدم، تتضمن تحديات تعتمد على المهارات وأنشطة إبداعية باستخدام مكعبات (LEGO)، وهي متاحة عند إنفاق 100 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة.

واحتفالاً بمرور عشر سنوات على افتتاح سيتي ووك تنطلق فعالية «تناول الطعام، وتسوّق، واربح»، والتي تتيح للزوار فرصة الفوز بمبلغ 50 ألف درهم كل أسبوعين عند إنفاق 100 درهم، بالإضافة إلى جائزة كبرى بقيمة 500000 درهم، والتي تُمنح عبر سحوبات تجرى من خلال تطبيق «دريم دبي» حتى 31 أكتوبر، كما تُتيح سحوبات مفاجآت صيف دبي الكبرى التي تنظم بالتعاون مع إينوك فرصة الفوز بسيارة «دونغفنغ 007» طراز 2026، إلى جانب جوائز نقدية، تصل قيمتها الإجمالية إلى 500,000 درهم، وذلك حتى 20 سبتمبر، فيما يمكن للمتسوقين في دبي فستيفال بلازا المشاركة في سحب على سيارة إكسيد إل إكس، في حين يقدم كل من مركز ميركاتو وتاون سنتر جميرا للمتسوقين فرصة الفوز بسيارة كاديلاك ليريك.

وتشجيعاً للمواهب المحلية تقدم مفاجآت صيف دبي الدعم للعلامات التجارية المحلية، من خلال منصات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تستعرض منتجات وعروض العلامات التجارية الإماراتية الناشئة في وجهات التسوق الرئيسية، ومن جهته يقدم مهرجان دبي للعروض الفنية تجربة ترفيهية غامرة ومميزة في مراكز تسوق مختارة على مدار ثلاث عطلات نهاية أسبوع، من 17 يوليو إلى 2 أغسطس، تتضمن عروضاً حية، وفعاليات راقصة، وألعاباً بهلوانية، وعروضاً جوية، وتجارب تفاعلية.

وتحتفي مفاجآت صيف دبي 2026 بقطاع المأكولات والمطاعم المتنوع والغني في الإمارة، مع عودة اثنتين من أكثر الفعاليات المرتقبة لدى عشاق الطعام، حيث تعود الدورة الموسعة من «أسبوع صيف دبي للمطاعم» خلال الفترة من 13 يوليو حتى 2 أغسطس، لتتيح للعائلات والزوار فرصة الاستمتاع بقوائم طعام مختارة بعناية وذات قيمة استثنائية في نخبة من أشهر المطاعم في المدينة، كما تعود فعالية «طبق بـ 10 دراهم» من 3 إلى 30 أغسطس، لتمنح عشاق الطعام فرصة الاستمتاع بأطباق مختارة مقابل 10 دراهم فقط في مجموعة واسعة من المطاعم المشاركة.

مفاجآت صيف دبي 2026.. برنامج متكامل يزخر بآلاف العروض

ترفيه

يحتل الترفيه مكانة بارزة ضمن مفاجآت صيف دبي 2026، مع تقديم برنامج حافل بالحفلات الموسيقية والعروض الحية والتجارب التفاعلية والأنشطة العائلية، التي تضفي المزيد من الحيوية واللحظات التي لا تُنسى على مختلف أرجاء المدينة، ويعود مهرجان «بيت ذا هيت» في موسمه الخامس إلى مركز دبي التجاري العالمي مع برنامج موسيقي أوسع وأكثر تنوعاً، بمشاركة نخبة متنوعة من الفنانين من المنطقة والعالم، لتقديم عروض غنائية وموسيقية مفضلة لدى الجمهور طوال فصل الصيف، كما يستمتع الزوار بعروض فنية تستضيفها مراكز التسوق المختلفة بحضور فنانين محليين وإقامة فعاليات ترفيهية مناسبة للعائلات، وكذلك عروض تفاعلية مميزة.

اربح منزلك

تواصل حملة «اربح منزلك في دبي» سحوباتها، وهي الأولى من نوعها على مستوى المدينة، والتي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وغرف دبي، لتحول تجربة التسوق اليومية إلى فرصة استثنائية للفوز بمنزل في دبي. وتقدم الحملة 12 وحدة سكنية من شركة بن غاطي للتطوير العقاري.

وتوفر مفاجآت صيف دبي 2026 للعائلات والزوار فرصة الاستمتاع بإجازة صيفية متكاملة دون الحاجة إلى مغادرة المدينة، من خلال مئات العروض الحصرية على الفنادق والمنتجعات والمعالم السياحية والوجهات الترفيهية والتجارب العائلية، التي تقدم قيمة استثنائية طوال الموسم، كما يُمكن للعائلات والزوار الاختيار من بين قرابة 100 عرض مميز للإقامة وزيارة المعالم السياحية في دبي.