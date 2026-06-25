2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال يوم واحد

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الثلاثاء، 2.3 مليار درهم تمت عبر 892 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 625 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 43 مبايعة لأراضٍ، و504 مبايعات لوحدات سكنية و78 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 629 مليون درهم تمت عبر 193 معاملة، منها 41 رهناً لأرض، و124 رهناً لوحدات سكنية، و28 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 74 هبة بقيمة 286 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة الرفاعة في دبي صفقة رهن لأرض تجارية بقيمة 115 مليون درهم، إلى جانب معاملة منحة لفيلا في منطقة جميرا بقيمة 89 مليون درهم.