استمرار انخفاض أسعار الذهب والفضة في الإمارات

تراجعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، في وقت واصل فيه الذهب العالمي التداول قرب أدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر، ما انعكس على الأسعار في السوق المحلية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 482 درهماً، منخفضاً من 489.75 درهماً في تعاملات أمس، فيما سجل عيار 22 نحو 446.25 درهماً، بينما تراجع سعر غرام الفضة إلى 6.74 دراهم.

ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار الضغوط على أسواق المعادن النفيسة العالمية، وترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية واتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الذهب

عيار 24: 482.00 درهماً

عيار 22: 446.25 درهماً

عيار 21: 428.00 درهماً

عيار 18: 366.75 درهماً

الفضة

الجرام: 6.74 دراهم

الأونصة: 209.75 دراهم

الكيلوغرام: 6743.61 درهماً