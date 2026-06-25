94% من متسوقي الإمارات يفضلون التوصيل المجاني.. كيف تعيد متطلبات المستهلكين تشكيل استراتيجيات التجارة الإلكترونية؟

في ظل التطور السريع لتوقعات المستهلكين، أظهرت أحدث الدراسات الاستقصائية من شركة "هاريس إكس" أن 94% من المتسوقين في الإمارات يعتبرون التوصيل المجاني على تشكيلة واسعة من المنتجات الميزة الأهم في عضويات التسوق، بينما يبحث 92% عن سرعة التوصيل، ويطمح 90% للوصول الحصري إلى العروض والتخفيضات.
ولا تقتصر لغة الأرقام على التوصيل فحسب؛ بل تمتد لتشمل عادات التسوق طويلة المدى، حيث يؤكد 83% من المستهلكين تقديرهم لتجميع خدمات متعددة في عضوية واحدة.
ووفقاً للدراسة، يرى 73% أن العضويات تجعل تجربة التسوق أسهل، في حين أشار 69% إلى أنها تزيد من احتمالية عودتهم للشراء من المتجر ذاته، مع تأكيد 60% على أن التوصيل السريع والموثوق يصبح أكثر أهمية خلال الفترات والمواسم المزدحمة.
وتتزامن هذه الإحصائيات مع تغيرات ملحوظة في سلوكيات الشراء خلال موسم الصيف الحافل بالأحداث الرياضية، حيث يعتزم 34% من المستهلكين في الإمارات شراء منتجات مثل أجهزة التلفزيون والسماعات والوجبات الخفيفة، بينما يضع نحو النصف (47%) تجهيز الطعام والمشروبات لاستقبال الضيوف على رأس أولوياتهم.
وأكد ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا أنه استجابة لمتطلبات السوق والدراسات أطلقت شركة أمازون فعالية "يوم برايم" في الإمارات حتى 30 يونيو الجاري، لتقدم ملايين العروض الحصرية لأعضاء برنامجها مقترنة بخيارات توصيل فائقة السرعة.
وأوضح ستيفانو مارتينيلي أن فعالية هذا العام تفتتح موسم الصيف بسبعة أيام من التخفيضات الكبيرة على أكثر من 30 فئة من المنتجات، تشمل أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية في مجالات الإلكترونيات، والألعاب، والتجميل، والأزياء، والمنزل، بالإضافة إلى المنتجات العصرية من "أمازون بازار" والمستلزمات اليومية والطازجة.
وأضاف مارتينيلي: "في لحظات التجمعات الصيفية، السرعة هي الأهم، وهنا يتميز 'يوم برايم'. سواء كان الأعضاء يستعدون لتجمع أو يتسوقون لمستلزماتهم اليومية، فإن خدمة 'أمازون ناو' توصل الطلبات خلال دقائق، فيما تضمن خدمة التوصيل السريع خلال ساعتين ألا ينتظر العملاء أبداً، ليجمع 'يوم برايم' بين الأسعار المميزة على تشكيلة واسعة والتوصيل فائق السرعة".
وأكد مارتينيلي أن الشركة تواصل الاستثمار في تعزيز حضورها وشبكة عملياتها في الإمارات بالاعتماد على مزيج من التكنولوجيا المتقدمة، وخدمات النقل المحسنة، وفريق عمل متخصص.
وكشف مارتينيلي أن التوصيل السريع والمجاني لطلبات "يوم برايم"، وخصوصاً عبر خدمة "أمازون ناو"، يعتمد على مراكز تنفيذ مصغرة تستخدم أنظمة جرد تنبؤية وتخطيطاً متقدماً للطلب مدعوماً بالذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى أن أمازون تضع المخزون بشكل استراتيجي بالقرب من العملاء وتستخدم خوارزميات توجيه متطورة لتقليل أوقات التوصيل وتحقيق أقصى كفاءة على الطريق، مما يوفر تجربة تسوق موثوقة ومريحة تلبي تطلعات المستهلكين.