94% من متسوقي الإمارات يفضلون التوصيل المجاني.. كيف تعيد متطلبات المستهلكين تشكيل استراتيجيات التجارة الإلكترونية؟

في ظل التطور السريع لتوقعات المستهلكين، أظهرت أحدث الدراسات الاستقصائية من شركة "هاريس ‏إكس‎"‎‏ أن ‏‎94%‎‏ من المتسوقين في الإمارات يعتبرون التوصيل المجاني على تشكيلة واسعة من المنتجات ‏الميزة الأهم في عضويات التسوق، بينما يبحث ‏‎92%‎‏ عن سرعة التوصيل، ويطمح ‏‎90%‎‏ للوصول الحصري ‏إلى العروض والتخفيضات.‏

ولا تقتصر لغة الأرقام على التوصيل فحسب؛ بل تمتد لتشمل عادات التسوق طويلة المدى، حيث يؤكد ‏‎83%‎‏ من المستهلكين تقديرهم لتجميع خدمات متعددة في عضوية واحدة. ‏

ووفقاً للدراسة، يرى ‏‎73%‎‏ أن العضويات تجعل تجربة التسوق أسهل، في حين أشار ‏‎69%‎‏ إلى أنها تزيد من ‏احتمالية عودتهم للشراء من المتجر ذاته، مع تأكيد ‏‎60%‎‏ على أن التوصيل السريع والموثوق يصبح أكثر ‏أهمية خلال الفترات والمواسم المزدحمة.‏

وتتزامن هذه الإحصائيات مع تغيرات ملحوظة في سلوكيات الشراء خلال موسم الصيف الحافل بالأحداث ‏الرياضية، حيث يعتزم ‏‎34%‎‏ من المستهلكين في الإمارات شراء منتجات مثل أجهزة التلفزيون والسماعات ‏والوجبات الخفيفة، بينما يضع نحو النصف ‏‎(47%)‎‏ تجهيز الطعام والمشروبات لاستقبال الضيوف على ‏رأس أولوياتهم.‏

وأكد ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا أنه استجابة ‏لمتطلبات السوق والدراسات أطلقت شركة أمازون فعالية "يوم برايم" في الإمارات حتى 30 يونيو الجاري، ‏لتقدم ملايين العروض الحصرية لأعضاء برنامجها مقترنة بخيارات توصيل فائقة السرعة.‏

وأوضح ستيفانو مارتينيلي أن فعالية هذا العام تفتتح موسم الصيف بسبعة أيام من التخفيضات الكبيرة على ‏أكثر من 30 فئة من المنتجات، تشمل أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية في مجالات الإلكترونيات، ‏والألعاب، والتجميل، والأزياء، والمنزل، بالإضافة إلى المنتجات العصرية من "أمازون بازار" والمستلزمات ‏اليومية والطازجة.‏

وأضاف مارتينيلي: "في لحظات التجمعات الصيفية، السرعة هي الأهم، وهنا يتميز 'يوم برايم'. سواء كان ‏الأعضاء يستعدون لتجمع أو يتسوقون لمستلزماتهم اليومية، فإن خدمة 'أمازون ناو' توصل الطلبات خلال ‏دقائق، فيما تضمن خدمة التوصيل السريع خلال ساعتين ألا ينتظر العملاء أبداً، ليجمع 'يوم برايم' بين ‏الأسعار المميزة على تشكيلة واسعة والتوصيل فائق السرعة‎"‎‏.‏

وأكد مارتينيلي أن الشركة تواصل الاستثمار في تعزيز حضورها وشبكة عملياتها في الإمارات بالاعتماد على ‏مزيج من التكنولوجيا المتقدمة، وخدمات النقل المحسنة، وفريق عمل متخصص.‏

وكشف مارتينيلي أن التوصيل السريع والمجاني لطلبات "يوم برايم"، وخصوصاً عبر خدمة "أمازون ناو"، ‏يعتمد على مراكز تنفيذ مصغرة تستخدم أنظمة جرد تنبؤية وتخطيطاً متقدماً للطلب مدعوماً بالذكاء ‏الاصطناعي. كما أشار إلى أن أمازون تضع المخزون بشكل استراتيجي بالقرب من العملاء وتستخدم ‏خوارزميات توجيه متطورة لتقليل أوقات التوصيل وتحقيق أقصى كفاءة على الطريق، مما يوفر تجربة ‏تسوق موثوقة ومريحة تلبي تطلعات المستهلكين.‏