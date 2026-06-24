وكالة الطاقة الدولية: صادرات النفط الإماراتية تقفز إلى 85% في يونيو

تعافت صادرات النفط من الإمارات في أوائل يونيو لتصل إلى نحو 85% من مستويات ما قبل حرب إيران، وتنتعش حتى قبل أن توقع واشنطن وطهران اتفاق سلام مؤقتاً، وذلك لاعتماد الإمارات على خطوط الأنابيب، والمنشآت التخزينية، ومسارات الشحن البديلة، وفقاً لتقرير وكالة الطاقة الدولية.

وذكرت الوكالة أن صادرات النفط الإماراتية البالغة 4.3 ملايين برميل يومياً في أوائل يونيو، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بـ1.9 مليون برميل يومياً فقط في مارس. وتمكنت الإمارات من تحقيق ذلك عبر استخدام خط أنابيب يتجاوز مضيق هرمز ويمتد إلى ميناء الفجيرة، بالإضافة إلى منشأة «الفجيرة للمندوس» للتخزين تحت الأرض القريبة من الميناء، والتي تبلغ سعتها 42 مليون برميل.

وخلال فترة الحرب، كانت شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) تنقل بهدوء شحنات النفط والغاز إلى خارج مياه الخليج العربي باستخدام أسطولها الخاص، ما جعل ذلك «أدنوك» واحدة من أنشط شركات الشحن في المنطقة.

كان هذا النوع من الشحن واحداً من عدة حلول ساعدت على منع أسعار الخام من الارتفاع أكثر خلال أزمة الإمدادات، إذ تحدت السوق العديد من توقعات الصناعة المتشائمة، والتي توقعت وصول الأسعار إلى 200 دولار.