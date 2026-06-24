«موديز»: القطاع المصرفي الإماراتي صلب.. والاقتصاد الكلي «قوي»

جددت وكالة «موديز» تأكيدها على صلابة الجهاز المصرفي الإماراتي، بعد تثبيتها التصنيفات الائتمانية لـ13 مصرفاً تعمل داخل الدولة، في قرار يعكس اطمئنان الوكالة إلى مناعة هذه المصارف أمام التداعيات الاقتصادية الأخيرة.

واستندت الوكالة في تقييمها إلى متانة القاعدة الرأسمالية، وارتفاع مستويات السيولة، وقوة المخصصات، وثبات قاعدة الودائع، فضلاً عن البيئة الرقابية الداعمة، التي يوفرها مصرف الإمارات المركزي وما صاحبها من حزم مالية مساندة.

وثبتت الوكالة النظرة المستقبلية عند مستوى «مستقر» لجميع البنوك الخاضعة للتقييم، موضحة أن المصارف الإماراتية تدخل المرحلة الراهنة وهي في وضع قوي، بعد ثلاثة أعوام متعاقبة، اتسمت بنمو اقتصادي قوي وأداء مالي صلب. وأشارت إلى أن الدعم الحكومي يبقى ركيزة أساسية تدعم الملاءة الائتمانية لهذه المؤسسات، نظراً لما تمثله من أهمية نظامية للاقتصاد الوطني.

الاقتصاد الكلي

كما أبقت الوكالة على تصنيف الاقتصاد الكلي للإمارات عند درجة «قوي»، مرجحة أن يبلغ النمو غير النفطي 8 % بحلول عام 2027، ما يعكس متانة مؤسسية واقتصادية مرتفعة، تستند إلى سجل راسخ من السياسات الحكومية الناجحة، واحتياطيات ضخمة من الطاقة، ودخل فردي مرتفع، واقتصاد متنوّع وتنافسي.

وجاءت تصنيفات المصارف على النحو التالي:

بنك أبوظبي الأول: تصدر القائمة محتفظاً بتصنيف الودائع طويلة الأجل عند Aa3، فيما استقر تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند A3.

بنك أبوظبي التجاري: أبقت الوكالة على تصنيف ودائعه طويلة الأجل عند A1، مع تثبيت تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Baa3.

الإمارات دبي الوطني: ثبتت «موديز» تصنيف ودائعه طويلة الأجل عند A1، بينما بلغ تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل مستوى Baa2.

مصرف أبوظبي الإسلامي: حافظ على تصنيفه طويل الأجل عند A2، مع استقرار تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Baa3.

بنك دبي الإسلامي: ثبتت الوكالة ديونه طويلة الأجل عند A3، وتقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Ba1.

«إتش إس بي سي الشرق الأوسط»»: أبقت الوكالة على تصنيف ودائعه طويلة الأجل عند A3، فيما استقر تقييمه الائتماني الأساسي عند Baa2 والمعدل عند A3.

بنك المشرق: ثبتت «موديز» تصنيفه طويل الأجل عند A3، إلى جانب تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Baa2.

بنك دبي التجاري: احتفظ بتصنيف ودائعه طويلة الأجل عند Baa1، فيما استقر تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Ba1.

بنك الفجيرة الوطني: ثبتت «موديز» تصنيفه طويل الأجل عند Baa1، مع الإبقاء على تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Ba1.

بنك رأس الخيمة الوطني: حافظ «راك بنك» على تصنيف الودائع طويلة الأجل عند Baa1، فيما بلغ التقييم الائتماني الأساسي والمعدل مستوى Baa3.

بنك أم القيوين الوطني: ثبتت «موديز» تصنيف البنك طويل الأجل عند Baa2، وكذلك التقييم الائتماني الأساسي والمعدل Ba2.

مصرف الشارقة الإسلامي: حافظ على تصنيفه طويل الأجل عند Baa2، واستقر التقييم الائتماني الأساسي والمعدل عند Ba2.

البنك العربي المتحد: ثبتت «موديز» تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك عند Baa2، مع مستوى Ba2 للتقييم الائتماني الأساسي وBa1 للمعدل.