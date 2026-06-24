دبي القابضة تدرس الاستحواذ على حصة في «Hscale»

تدرس «دبي القابضة» الاستثمار في شركة «Hscale» المختصة في بناء مراكز البيانات والمدعومة من صناديق الملكية الخاصة، في إطار سعيها إلى توسيع محفظتها الاستثمارية في أوروبا، حسب ما أفاد مصدران مطلعان لـ"بلومبرغ".

وذكر المصدران أن «دبي القابضة» استعانت بمستشار مالي في خضم دراستها الاستحواذ على حصة في «Hscale»، التي تملك «بِين كابيتال» (Bain Capital) حصة الأغلبية فيها. وأضافا أن «بين كابيتال» تسعى إلى تأمين تمويل إضافي لتطوير أعمال الشركة، وبدأت التواصل مع مستثمرين محتملين في هذا الإطار.

وأشار المصدران، اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما لتناولهما معلومات سرية، إلى أن المباحثات لا تزال جارية، من دون وجود ما يضمن أن تفضي إلى إبرام صفقة فعلية.

وتعمل «Hscale» في تصميم مراكز البيانات وإنشائها عبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في وقت يشهد فيه الطلب على البنية التحتية الرقمية ازدهاراً متسارعاً، مدفوعاً بسعي مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبث التدفقي، وغيرهم، إلى تأمين القدرة الحاسوبية اللازمة لإدارة أحمال عملهم المتنامية باطراد.

وتستثمر «دبي القابضة» في مراكز البيانات داخل دولة الإمارات بالفعل، غير أن حضورها الأوروبي ظل حتى الآن منصباً في معظمه على أصول الضيافة الفاخرة.

وتملك المجموعة استثمارات في أكثر من 30 دولة، وأصولاً تتجاوز قيمتها 500 مليار درهم (136 مليار دولار) موزعة على قطاعات تشمل العقارات والضيافة والترفيه والتجزئة والإعلام.

يُذكر أن «بين كابيتال» أطلقت «Hscale» عام 2025 عقب استحواذها على شركة تدعى «AQ Compute» في العام الذي سبقه، فيما تحتفظ «مجموعة أكويلا«(Aquila Group المالكة السابقة لـ«AQ Compute»، بحصة في «Hscale».