مونديال 2026 يدفع مبيعات التلفزيونات في الإمارات للنمو 35 % مع ازدهار الشاشات العملاقة

شهد سوق أجهزة التلفزيون في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب خلال فترة مونديال كرة القدم 2026، مع نمو المبيعات بنسبة تتراوح بين 25 % و35 %، مدفوعاً بالإقبال القوي على الشاشات الكبيرة بقياسات 75 و85 بوصة، إلى جانب تصاعد الطلب على الشاشات العملاقة، التي تتجاوز 98 بوصة، في ظل توجه المستهلكين نحو تجارب مشاهدة أقرب للأجواء السينمائية داخل المنازل.

وقال فينيت كومار، رئيس مجموعة العرض المرئي في «سامسونج جلف للإلكترونيات»: "إن أسواق التلفزيونات تشهد عادة طفرة في الطلب خلال البطولات الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم، مع توجه المستهلكين إلى ترقية أجهزة الترفيه المنزلية للاستمتاع بتجربة مشاهدة أقرب للملاعب، مشيراً إلى أن العروض الترويجية المصاحبة لهذه الفعاليات تسهم في تحفيز قرارات الشراء، إلى جانب تنامي الاهتمام بالشاشات الكبيرة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسين جودة الصورة والصوت.

من جانبه، توقع إسماعيل الحوراني، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «هايسنس»، نمواً لا يقل عن 10% في مبيعات التلفزيونات خلال فترة المونديال، مؤكداً أن مواعيد المباريات الليلية بفعل فروق التوقيت تعزز الإقبال على المشاهدة المنزلية، ما يدفع المستهلكين نحو الشاشات الكبيرة التي تقدم تجربة مشاهدة غامرة، لافتاً إلى تصاعد الطلب على فئات 75 و85 بوصة وما فوق، خصوصاً الشاشات التي تتجاوز 100 بوصة.

بدوره، قال فيك شن، مدير الأعمال في «تي سي إل» بدبي، إن الشاشات الكبيرة، خصوصاً من فئة 75 بوصة فما فوق، تحقق نمواً يتراوح بين 25% و35% على أساس ربعي في السوق الإماراتية، متوقعاً استمرار هذا الزخم مع بطولة كأس العالم والحملات التسويقية، إضافة إلى توسع الطلب على تقنيات العرض الحديثة مثل Mini LED، التي تسهم في رفع جودة التجربة وتعزيز نمو السوق خلال العام الجاري.