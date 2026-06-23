«رأس الخيمة الوطني» يطلق باقة لدعم رائدات الأعمال في الإمارات

أطلق بنك رأس الخيمة الوطني باقة جديدة مخصصة لدعم رائدات الأعمال في الإمارات، تزامناً مع اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واحتفال البنك بمرور 50 عاماً على تأسيسه، في خطوة تستهدف تمكين المرأة في تأسيس الأعمال. وجاء الإعلان عن الباقة خلال فعالية بدبي وشهدت مشاركة 80 رائدة أعمال ومؤسسات وقائدات أعمال وشركاء من المجتمع.

ويأتي إطلاق الباقة في وقت يشهد فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نمواً متواصلاً، مع تزايد حضور المرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وارتفاع أعداد المشاريع التي تقودها سيدات في قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والمشروبات والخدمات والرياضة والسياحة والمبادرات المجتمعية. وتأتي الباقة تحت شعار «تمكين المرأة للبدء والنمو والتوسع بثقة»، حيث تجمع بين الخدمات المصرفية والحلول التشغيلية والتأمين وبرامج التدريب والتواصل المهني ضمن منظومة متكاملة تستهدف دعم الشركات التي تقودها سيدات وتوفير الأدوات اللازمة لإدارة أعمالهن وتوسيعها.

وتوفر الباقة حساب أعمال دون حد أدنى للرصيد بصيغتيه الإسلامية والتقليدية، مع إمكانية فتح الحساب رقمياً خلال 48 ساعة، إلى جانب خدمات الرواتب عبر نظام حماية الأجور ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة عبر منصة «آني»، فضلاً عن حلول رقمية لإدارة العمليات المالية والمحاسبية للشركات. كما تشمل مزايا مالية تتضمن 4 تحويلات دولية مجانية شهرياً، وأسعار صرف تفضيلية للدولار الأمريكي، وإعفاءً من رسوم الصيانة الشهرية لمدة عام، إضافة إلى تغطيات تأمينية أساسية بالتعاون مع شركة راك للتأمين تشمل تعويضات إصابات العمل والمسؤولية العامة بقيمة تصل إلى مليون درهم.

دعم

وقال فيشال شاه، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني: إن البنك دعم أكثر من 250 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في دولة الإمارات على مدى خمسة عقود، وساعد أصحاب الأعمال على تحويل طموحاتهم إلى إنجازات ملموسة، فيما يخدم اليوم أكثر من 20 ألف شركة تقودها سيدات. وأضاف: «تؤدي رائدات الأعمال دوراً متزايد الأهمية في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الإماراتي وتعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية، كما أن الوصول إلى منظومة الدعم المناسبة يحدث فرقاً حقيقياً في تمكينهن من تحقيق كامل إمكاناتهن». وأشار إلى أن الباقة تجسد مفهوم «رقمي بلمسة إنسانية» من خلال الجمع بين الخدمات المصرفية الرقمية السلسة وإتاحة الوصول إلى شبكة متكاملة من الشركاء والخبراء.

وعلى هامش الإطلاق، استعرضت مجموعة من رائدات الأعمال تجاربهن في تأسيس وتنمية مشاريعهن داخل الدولة، مؤكدات أهمية البيئة الداعمة للأعمال التي توفرها الإمارات في تعزيز فرص النمو والتوسع.

فروع جديدة

وقالت ندى العوضي، مؤسسة شركة «سبين أب» المتخصصة في استوديوهات الدراجات الهوائية الداخلية في أبوظبي: إن المشروع استقطب ما بين ألف و1500 عميل شهرياً، فيما تتطلع الشركة إلى التوسع وافتتاح فروع جديدة خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن المشروع انطلق باستثمارات تراوحت بين مليون ومليون ونصف المليون درهم، مؤكدة أن جودة الخدمة تمثل العامل الأهم في استدامة النمو.

وقالت شهيدة باين، مالكة مطعم «بيتزا سابيوني» في واحة دبي للسيليكون: إن دبي توفر فرصاً كبيرة لنمو المشاريع الصغيرة في قطاع الأغذية والمشروبات، مشيرة إلى خطط للتوسع إلى مناطق جديدة داخل الإمارة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت زهرة عبدالله، مؤسسة علامة «زهرة كيتشن» المتخصصة في الأغذية المجمدة، أن السوق الإماراتية تواصل توفير فرص واسعة لنمو العلامات التجارية المحلية، لافتة إلى أن بناء العلامة التجارية عبر المحتوى الرقمي أسهم في تعزيز حضور المشروع وتوسعه.

وفي قطاع الخدمات، أكدت نيهال فورا، مؤسسة مشروع «سبيس ألكيميست» المتخصص في تنظيم المساحات والمنازل، أن بناء الوعي بالخدمات الجديدة والوصول إلى العملاء يمثلان من أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الناشئة، مؤكدة أهمية شبكات التواصل المهني في دعم نمو الأعمال.

وأكدت فيرونيكا سمولدرز، مؤسسة شركة «بيرو ترافل»، تنامي اهتمام المسافرين من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بوجهات أمريكا الجنوبية، مؤكدة أن الشراكات والتعاون بين رواد الأعمال يشكلان أحد أهم عوامل النجاح والتوسع. كما أكدت آبي كادوب، مؤسسة مبادرة «هوب أمل يو إيه إي»، أن ثقافة العطاء والتكافل الاجتماعي في دولة الإمارات أسهمت في بناء بيئة داعمة للمبادرات الإنسانية والمجتمعية، مشيرة إلى أن المبادرة تعمل على دعم الأسر من خلال توفير مستلزمات الأطفال والملابس والاحتياجات الأساسية، مع التركيز على توسيع نطاق المستفيدين خلال المرحلة المقبلة.