الإمارات .. الوجهة المحتملة لمقر بينانس العالمي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة بينانس ريتشارد تنج أن الإمارات "جذابة للغاية" كموقع محتمل، حيث لا يزال تنج يرفض الإفصاح عن المكان الذي ستقيم فيه أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم مقرها الرئيسي العالمي.

وقال تنج لـ "دل نيوز" على هامش أسبوع أبو ظبي المالي: "إن المقر الرئيسي العالمي هو شيء بذلنا فيه الكثير من الوقت. عندما نصل إلى القرار النهائي، سنعلنه". عندما سُئل عما إذا كانت أبو ظبي أو دبي، أكبر مدينتين في الإمارات، من أبرز المتنافسين، رفض التعليق. ولطالما تجنبت باينانس الإفصاح عن مكان مقرها الرئيسي.

وأصر تشانغ بينج تشاو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة باينانس، خلال فترة ولايته على أن البورصة، على عكس الشركات التقليدية، لا تحتاج إلى مكتب مركزي.

وقال في عام 2020 خلال مؤتمر للعملات المشفرة: "أينما أجلس، سيكون مكتب باينانس". إلا أن مكان مقر الشركة يشكل جزءا أساسيا من حوكمة الشركات لأنه يوضح القوانين والسلطات التي تشرف على عملياتها.

وهذا مهم بشكل خاص مع الشركات العاملة في الأسواق المالية حيث يتعين على المودعين والتجار أن يثقوا في الشركات لحماية أصولهم. وعقب الإعلان عن شراكة مع عملاق العملات المستقرة سيركل، رفض تينج أن يقول ما إذا كانت شركته لديها خططها الخاصة لإطلاق عملتها المستقرة الخاصة. وقال: "في هذه المرحلة، من السابق لأوانه للغاية. نحن نركز على شراكاتنا.