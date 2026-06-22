دبي تسجل أضخم صفقة بيع لمساحة مكتبية في تاريخها بـ 124 مليون درهم

شهدت دبي الأسبوع الماضي إبرام أضخم صفقة لبيع مساحة مكتبية في تاريخ الإمارة، بعد بيع مساحات مكتبية جاهزة في برج «فيجن تاور» بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 124 مليون درهم.

وشملت الصفقة عقاراً مكتبياً تبلغ مساحته 40 ألف قدم مربعة، ما يرفع متوسط سعر البيع إلى نحو 3,100 درهم للقدم المربعة، في واحدة من أبرز الصفقات التي يشهدها قطاع العقارات التجارية في دبي.

وقالت شركة «فام العقارية» التي أدارت الصفقة في تصريحات لـ«البيان» إنه تم الاستحواذ على الأصل من قبل شركة مقرها الإمارات كجزء من خططها لتوسيع أعمالها، وهو عبارة عن كتلة متصلة من مساحات المكاتب من الدرجة الأولى عبر طوابق متعددة في برج «فيجن تاور»، أحد الأبراج البارزة في منطقة الخليج التجاري.وجرت الصفقة في السوق الثانوية للمباني الجاهزة، وليس ضمن مشاريع البيع على المخطط، الأمر الذي يعكس الطلب القوي على المساحات المكتبية المكتملة والقابلة للتشغيل الفوري من قبل الشركات والمستثمرين.

وتؤكد الصفقة الزخم الذي يشهده قطاع المكاتب في دبي، ولا سيما في المناطق التجارية الرئيسية، في ظل استمرار تدفق الشركات العالمية والإقليمية إلى الإمارة، وارتفاع الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة مقابل محدودية المعروض منها.

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة فام العقارية: «تعكس هذه الصفقة استمرار ثقة الشركات المحلية في سوق العقارات التجارية بدبي، حيث يركز المستثمرون والمستأجرون على المناطق التجارية الراسخة والأصول ذات الجودة المؤسسية». وأضاف: «ظل الطلب على المساحات المكتبية المتميزة ذات الموقع الاستراتيجي في دبي ثابتاً، ويُولي المشترون النشطون في هذا المستوى اهتماماً بالغاً بالموقع وجودة المبنى ونوعية المستأجرين، وتستمر الأصول التي تستوفي هذه المعايير في تسجيل المبيعات».