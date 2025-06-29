محكمة ألمانية تحظر بيع شوكولاتة دبي التركية

قضت محكمة ألمانية بعدم أحقية سلسلة متاجر «ألدي سود» (Aldi Süd) في بيع ألواح «شوكولاتة دبي» الخاصة بها، وذلك بعد التأكد من أن المنتج صنع في تركيا وليس بدبي، بحسب صحيفة «ذي صن البريطانية»، وقد أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في كولونيا حكمها النهائي أول من أمس الجمعة، ملغية بذلك قرارات المحاكم الدنيا السابقة.

وقد دافعت «ألدي» عن اسم المنتج، زاعمة أن المستهلكين يفهمون «شوكولاتة دبي» كونه أسلوباً لنوع من الحلوى المحشوة بالفستق والكنافة، وليس تسمية منشأ. رغم ذلك قضت المحكمة بأن الاسم يضلل المشترين، حيث لا يزال 15 إلى 20 % من المستهلكين يربطونه بدبي. وذكرت هيئة المحكمة: «يكفي أن نحو 15 إلى 20 في % من المستهلكين المعنيين لا يزالون يربطون المصطلح بمنشأ جغرافي محدد».