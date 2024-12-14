53 % حصة دبي من تراخيص المناطق الحرة في الدولة بإجمالي 112 ألف ترخيص

تصدرت المناطق الحرة كأنشط بيئات الأعمال في الإمارات جذباً للتراخيص التجارية وإنشاء الشركات منذ انتهاء عام الجائحة 2020 بنمو قارب 200 %، وبتسجيل 140 ألف ترخيص جديد ليقفز رصيدها التراكمي من أقل من 70 ألف ترخيص مسجل في مطلع عام 2021 إلى أكثر من 210 آلاف ترخيص نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وتختص التراخيص المسجلة في المناطق الحرة حالياً بحصة 22.3 % من إجمالي التراخيص التجارية المسجلة في الدولة نهاية نوفمبر الماضي وفق بيانات السجل الاقتصادي التي أوضحت نمو الرصيد التراكمي لتراخيص المناطق الحرة على مدار الفترة المنقضية من العام الجاري بمفردها بنسبة 22 % مقارنة برصيدها البالغ 172.5 ألف ترخيص نهاية العام الماضي 2023.

وحافظت إمارة دبي على الحصة الأكبر من تراخيص المناطق الحرة المسجلة بالدولة بحوالي 53 % حتى شهر نوفمبر الماضي وبإجمالي تجاوز 112 ألف ترخيص مستقطبة قرابة 16 ألف ترخيص جديد منذ بداية العام الجاري.

وتوزعت التراخيص بين 15 منطقة حرة بالإمارة تضم كلاً من واحة دبي للسيلكون ومركز دبي للسلع المتعددة ومدينة «ميدان» ومنطقة دبي الجنوب ومنطقة جبل علي «جافز» وسلطة دبي للتطوير وكلاً من مركزي دبي المالي العالمي ودبي التجاري العالمي إلى جانب المنطقة الحرة لمطار دبي الشركات إلى جانب مدينة الخدمات الإنسانية و«كومير سيتي» و«كوماز» ومدينة دبي الطبية ودبي للأقمشة ومجمع الذهب والألماس.

فيما سجلت إمارة رأس الخيمة المرتبة الثانية من حيث عدد التراخيص عبر مناطقها الحرة بحوالي 47 ألف ترخيص، بينما سجلت الشارقة إجمالياً بلغ 40.5 ألف ترخيص تجاري عبر 4 مناطق حرة. فيما بلغ عدد التراخيص المسجلة بالمناطق الحرة في إمارة أبوظبي حوالي 10.5 آلاف ترخيص، وذلك في 5 مناطق يتقدمها سوق أبوظبي العالمي بالحصة الأكبر من الشركات، فيما توزعت بقية التراخيص بين المناطق الاستثمارية في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين.