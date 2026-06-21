الإمارات ضمن نخبة الاقتصادات العالمية

حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً في مؤشرات التنافسية العالمية وتأكيد مكانتها ضمن نخبة الاقتصادات العالمية، بحلولها في المركز العاشر عالمياً في النسخة العاشرة من مؤشر أفضل الدول 2026 الصادر عن كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا، لتكون الدولة العربية الوحيدة ضمن الـ 10 الكبار.

كما حققت الإمارات إنجازاً استثنائياً بتصدرها عالمياً محور القوة الصاعدة الذي يقيس آفاق النمو الاقتصادي المستقبلي، محققة العلامة الكاملة 100 نقطة.

ويعد مؤشر أفضل الدول من أبرز الأدوات العالمية لقياس صورة الدول وسمعتها الدولية، ويعتمد على تقييم يتجاوز المؤشرات الاقتصادية التقليدية ليشمل الانطباعات النوعية التي تؤثر في قرارات الاستثمار والسياحة والتجارة.

وتأتي نسخة 2026 لتكمل عقداً كاملاً من تطور المؤشر، الذي يقيس مكانة 85 دولة تمثل نحو 93.2 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و78.4 % من سكان العالم. وسجلت الإمارات 86.5 نقطة في الترتيب العام، لتحل في المركز العاشر عالمياً ضمن قائمة تصدرتها سويسرا، تلتها اليابان والسويد وكندا وأستراليا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والنرويج، متقدمة على اقتصادات كبرى، مثل الولايات المتحدة التي جاءت في المركز الحادي عشر.

وعلى الصعيد الإقليمي، انفردت الإمارات بصدارة الدول العربية والشرق أوسطية بفارق واضح عن دول المنطقة.

ويبرز الإنجاز الأهم في تصدر الإمارات عالمياً محور «القوة الصاعدة» بالعلامة الكاملة، وهو محور يعكس توقعات النمو الاقتصادي المستقبلي ويرتبط بنماذج تقييم العلامات التجارية العالمية، إضافة إلى ارتباطه الإحصائي بتوقعات النمو طويل الأمد الصادرة عن المؤسسات الدولية.

ويعكس هذا التقدم إدراكاً عالمياً متزايداً للإمارات كأحد أبرز الاقتصادات المرشحة للنمو خلال المرحلة المقبلة.

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الإمارات تتصدر «القوة الصاعدة» في مؤشر أفضل الدول 2026