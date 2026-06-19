9.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

3139 مبايعة بقيمة 6.7 مليارات

946 رهناً بإجمالي 2.1 مليار

200 مليون لشقة فاخرة على الخريطة في الخليج التجاري

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 9.5 مليارات درهم الأسبوع الماضي نتجت عن 4283 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3139 مبايعة بقيمة 6.7 مليارات درهم، و946 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.1 مليار درهم، كما سُجلت 198 معاملة هبة بقيمة 734 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 371 مبايعة لأراضٍ، و2646 مبايعة لوحدات سكنية، و122 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على 166 رهناً لأراضٍ، و693 رهناً لوحدات سكنية، و87 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 2.8 مليار درهم نتجت عن 953 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 3.8 مليارات درهم نتجت عن 2186 صفقة.

واحة السيليكون

وحلت منطقة الخليج التجاري في المركز الأول من حيث قيمة المبيعات بـ806 ملايين درهم، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطار بـ438 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة ديرة بـ244 مليون درهم، ورابعاً منطقة واحة دبي للسيليكون بـ241 مليون درهم، وخامساً منطقة الحبية الرابعة بـ212 مليون درهم.

شهد السوق صفقة قياسية لبيع شقة سكنية فاخرة على الخريطة في منطقة الخليج التجاري ضمن مشروع «بن غاطي ريزيدنسيز» بقيمة 200 مليون درهم، كما رهنت قطعة أرض في منطقة نخلة جمير ا بقيمة 82 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة قيد الإنشاء في المنطقة نفسها بقيمة 72 مليون درهم.