المدن الإماراتية ضمن الأسرع نمواً للشركات الناشئة عالمياً

وسّعت الإمارات حضورها على الخريطة العالمية للشركات الناشئة إلى 5 مدن، بعدما كانت 3 العام الماضي، وجاءت في المركز الثلاثين عالمياً وفق مؤشر «منظومات الشركات الناشئة العالمية 2026» الصادر عن منصة «ستارت أب بلينك»، الذي يغطي 1500 مدينة و120 دولة.

وسجلت جميع المدن الإماراتية المدرجة نمواً إيجابياً هذا العام، في وقت بلغ فيه متوسط النمو العالمي 10.3%، لتبرز الإمارات الصاعدة محركات نمو جديدة تكمل دور دبي وأبوظبي الراسخ.

وحافظت دبي على موقعها بين أفضل 50 منظومة في العالم بنمو 6.9%، لتظل في طليعة منظومات العالم العربي، وجاءت الإمارة في المركز الخامس عالمياً والأول في الشرق الأوسط ضمن فئة «نشاط مجتمع الشركات الناشئة»، ما يعكس كثافة الفعاليات الريادية ومستوى التفاعل بين المستثمرين ورواد الأعمال والشركات التقنية. أما أقوى قطاعاتها فهو «التسويق والمبيعات»، حيث تحتل المركز 29 عالمياً.

وتقدمت أبوظبي مرتبتين إلى المركز 173 عالمياً بنمو 14.2%، متجاوزة المتوسط العالمي، بما يعزز حضور قطبين رياديين رئيسيين داخل الدولة.