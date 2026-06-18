ماجد الفطيم و«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» توسعان مبادرة «معاً» لدعم الشركات في دبي

أعلنت ماجد الفطيم، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، توسيع نطاق مبادرة «معاً من ماجد الفطيم» عبر إطلاق أحدث منصاتها التفاعلية في مول الإمارات، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصولها المباشر إلى الأسواق.

وتتيح المبادرة للمتسوقين استكشاف منتجات علامات تجارية إماراتية ناشئة في قطاعات الأزياء والمجوهرات والأغذية ونمط الحياة، ضمن مساحة مخصصة داخل مول الإمارات.

وقدمت المبادرة حتى الآن الدعم لنحو 70 علامة تجارية محلية ضمن منظومة ماجد الفطيم، فيما تم دمج 27 علامة تجارية في عدد من وجهات المجموعة، من بينها متجر «ذات» و«ڤوكس سينما» و«أكتيفيت» و«آي فلاي»، إلى جانب عرض منتجات 30 علامة تجارية عبر مساحات مؤقتة، وانضمام 12 علامة أخرى إلى برنامج مكافآت «شير». ومع انتقال المبادرة إلى مرحلتها الثانية، يتركز العمل على تعزيز حضور العلامات التجارية المشاركة وزيادة تفاعلها المباشر مع المستهلكين، بما يدعم نموها وتوسعها في السوق.وعقب انطلاقها في مول الإمارات، تنتقل جولة «معاً» الترويجية إلى سيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة، حيث تستمر لمدة أسبوعين في كل وجهة، لتمنح الزوار فرصة التعرف إلى مجموعة جديدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية الإماراتية.

مستويات متميزة

وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يواصل قطاع ريادة الأعمال في دبي تحقيق مستويات متميزة من التطور والنمو، وتعد مبادرة معاً من ماجد الفطيم نموذجاً عملياً لكيفية توظيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص لفتح آفاق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. فمن خلال ربط العلامات التجارية المحلية بوجهات مفضلة للزوار والمتسوقين وقنوات رقمية واسعة الانتشار، تتيح المبادرة لرواد الأعمال الوصول مباشرة إلى العملاء، وترسيخ حضورهم في السوق، والاستفادة من فرص حقيقية تدعم نمو أعمالهم على المدى الطويل». وأضاف المهيري: «نحرص في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تمكين رواد الأعمال من الوصول إلى السوق وبناء الشراكات التي تساعدهم على التوسع والنمو. وتسهم مبادرات مثل «معاً» في تعزيز الروابط بين الشركات الواعدة والمنصات الكبرى التابعة للقطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة لنمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع استمرار تطور المشهد الاقتصادي العالمي، تواصل دبي توفير البيئة الداعمة التي تمكن الشركات من النمو والازدهار، وتمثل هذه المبادرة تجسيداً عملياً لهذا التوجه».

فكرة بسيطة

وقال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول: «أسست معاً على فكرة بسيطة مفادها أن دبي تحتضن العديد من الشركات الواعدة والاستثنائية، إلا أن العديد منها يواجه صعوبات فيما يتعلق بالوصول إلى العملاء وتعزيز الحضور والتوسع. ومن خلال «معاً»، فإننا نوظّف منظومة ماجد الفطيم للمساعدة في تجاوز هذه التحديات بطريقة عملية وواضحة». وأضاف: «بتمهيد الطريق أمام العلامات المحلية للوصول إلى العملاء وبيئات التجزئة ومنصات الولاء والتجارب الحية، نوفر لها مقومات للنمو والتوسع قد يستغرق تحقيقها سنوات من العمل المستقل. ولا يقتصر أثر «معاً» على تعزيز الحضور فحسب ؛ بل يمتد ليشمل تحقيق نمو حقيقي وملحوظ. ويجسد المؤسسون المشاركون في المبادرة روح الإبداع والمرونة والطموح التي تميز مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، ويسعدنا أن نساندهم في خطواتهم المقبلة».

ويعكس حضور الشركات المشاركة التنوع المتنامي لمنظومة ريادة الأعمال في دبي، إذ تضم المبادرة علامات تجارية ناشئة في قطاعات الأغذية والمشروبات والمجوهرات والعطور والمنتجات المنزلية المستدامة.

منصة عملية

وأكد المشاركون في المبادرة أن معاً شكلت منصة عملية لدعم نمو مشاريعهم، من خلال توفير فرص للوصول المباشر إلى العملاء وتعزيز حضور العلامات التجارية المحلية.

وقال عبدالرحمن الهاشمي، مؤسس مشروع «سيفر باي توينز» العامل في قطاع الأغذية والمشروبات المستوحاة من التراث الإماراتي، إن المبادرة أسهمت في إبراز منتجات محلية مبتكرة أمام جمهور أوسع، مشيراً إلى أن التفاعل المباشر مع الزوار يساعد الشركات الناشئة على تطوير منتجاتها بما يتناسب مع احتياجات السوق.

وأوضحت ابتسام المرزوقي، مؤسسة علامة «530 قيراطاً» للمجوهرات المستوحاة من عناصر الطبيعة، أن المشاركة وفرت فرصة مهمة للانتقال من التجارة الإلكترونية إلى التواصل المباشر مع العملاء، ما يعزز حضور العلامة التجارية ويسهم في ترسيخ هويتها في السوق. وبدورها، أشارت حور بالقيزي، مؤسسة «باي 25 فاين جويليري»، التي تقدم مجوهرات فاخرة مصممة حسب الطلب، إلى أن المبادرة دعمت وصول العلامة إلى شرائح جديدة من العملاء، في وقت يشهد فيه الطلب على المنتجات المخصصة نمواً متزايداً. وأكدت وسام سردون، مؤسسة علامة «ميزون سردون» للعطور الفاخرة، أن المبادرة وفرت منصة مناسبة للتعريف بمنتجات العلامة أمام جمهور متنوع، مشيرة إلى أن مكانة دبي العالمية وتنوع سكانها يدعمان فرص التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

وفي السياق ذاته، قالت ميلدا باكايتيتي، مؤسسة علامة «بلوتو» للشموع والمنتجات المنزلية المستدامة، إن المشاركة أسهمت في نشر الوعي بالمنتجات الصديقة للبيئة ومفاهيم الاستهلاك المسؤول، إلى جانب تعزيز انتشار العلامة التجارية بين الزوار.

من جهتها، أكدت بينو كانشان، ممثلة علامة «بروين»، التي تقدم المكسرات والفواكه المجففة والشوكولاتة الفاخرة، أن السوق الإماراتية توفر فرصاً واعدة للعلامات الغذائية، فيما ساعدت المبادرة على التعريف بالمنتجات والوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين.

وتؤكد مبادرة «معاً» المكانة المتنامية التي رسختها دبي بوصفها وجهة عالمية لريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعي، من خلال توفير منظومة متكاملة تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكنها من الوصول إلى الأسواق.

ومن خلال الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، تواصل دبي توفير منصات عملية تتيح للعلامات التجارية المحلية التواصل المباشر مع العملاء، وتعزيز حضورها التجاري، وتسريع وتيرة نموها وتوسعها نحو أسواق إقليمية وعالمية أوسع.