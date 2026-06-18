«أديا» و«مبادلة» ينضمان لصفقة استحواذ على «إنترتك» البريطانية بـ12.3 مليار دولار

انضم جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» وشركة «مبادلة للاستثمار»، إلى صفقة استحواذ شركة الاستثمار السويدية «إي كيو تي» (EQT) على مجموعة «إنترتك» البريطانية، إحدى كبريات شركات العالم في خدمات الاختبار والفحص وإصدار الشهادات، في صفقة قُدرت فيها قيمة أسهم الشركة بنحو 9.3 مليارات جنيه استرليني (نحو 12.3 مليار دولار)، ليمثل ذلك أحدث خروج لشركة مدرجة من بورصة لندن للأوراق المالية، وفقاً لـ«بلومبيرغ».

ووفق الإعلان الرسمي للصفقة، سيملك تكتل «إي كيو تي» 76% من أداة الاستحواذ، في حين تملك «لكسنفا»، المملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار، 16%، وتمتلك «مبادلة» 8%، لتقارب بذلك الحصة الإماراتية المجتمعة ربع الصفقة. ويسهم دخول المستثمرين من أبوظبي بوصفهم شركاء في تعزيز اليقين بشأن تمويل العملية، إذ يقلّص حجم رأس المال الذي يتعين على «إي كيو تي» ضخه.

وبموجب الصفقة، يحصل مساهمو «إنترتك» على 60 جنيهاً نقداً عن كل سهم، مع احتفاظهم بتوزيعات أرباح نهائية قدرها 107.7 بنسات للسهم عن السنة المالية 2025 دون أي خصم، ليبلغ إجمالي القيمة 61.077 جنيهاً للسهم. وتبلغ القيمة المؤسسية للصفقة نحو 10.7 مليارات جنيه استرليني، ويُتوقع إتمامها في الربع الأخير من 2026 أو الربع الأول من 2027، عبر مخطط ترتيب تقره المحكمة. وتعد «إنترتك» من أكبر مزوّدي خدمات ضمان الجودة الشاملة عالمياً، إذ تقدم خدمات الاختبار والفحص وإصدار الشهادات لقطاعات متنوعة تشمل المنتجات الاستهلاكية والطاقة والبنية التحتية والصناعة.

وتأتي العملية ضمن موجة استحواذات استهدفت شركات بريطانية مدرجة خلال الفترة الأخيرة، شملت شركة إدارة الأصول «شرودرز» وشركة المكونات الغذائية «تيت آند لايل»، في حين اجتذبت شركات أخرى عروضاً مماثلة، من بينها «بوديكوت» المتخصصة في المعالجات الحرارية الصناعية.

وكان مجلس إدارة «إنترتك» قد رفض عرضاً أولياً من «إي كيو تي» بقيمة 51.50 جنيهاً للسهم في أبريل الماضي، قبل أن يوصي لاحقاً بقبول لعرض النهائي بعد رفعه إلى 61.077 جنيهاً للسهم. وقال ماتياس فيتكوفسكي، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات في «إي كيو تي»، إن الشركة تعتزم الاستثمار في «إنترتك» ودعم تنفيذ مزيد من الصفقات بما يسرّع توسّعها الدولي ويعزّز الابتكار، ترسيخاً لمكانة المجموعة في أسواقها العالمية.